Trump cselekedete "nem normális, és nem méltó a hivatalához"

Donald Trump amerikai elnök tiltakozási hullámot váltott ki még republikánus párti politikusok körében is miután sértően írt csütörtökön a Twitteren Mika Brzezinskiről, a MSNBC televízió egyik műsorvezetőjéről.

Trump azt írta: már nem nézi a műsort, de úgy hallotta, hogy bírálták az adásban. "Az meg hogy lehet, hogy újév táján csekély értelmű Mika és Pszicho Joe három nap egymás után is próbált csatlakozni hozzám Mar-A-Lagóban. Csúnyán vérzett egy ráncfelvarrás után. Nemet mondtam" - írta Trump Mika Brzenzinskiről és párjáról, Joe Scarborough-ról, akivel a műsort is együtt vezetik.

Trump reagálása miatt egy sor republikánus politikus is értetlenségének és bírálatának adott hangot. Ben Sasse nebraskai szenátor a Twitteren azt írta: "kérem most már legyen vége. Ez nem normális, és nem méltó a hivatalához". Lindsey Graham Dél-Karolinából úgy foglalt állást, hogy az elnök üzenete nem Amerika nagyságát testesíti meg, hanem mindazt, ami félresikerült az amerikai politikában. Susan Collins maine-i szenátor szerint pedig ha valaki nem jön ki jól a sajtóval, akkor is tiszteletet kell mutatnia és udvariasnak kell lennie.

Paul Ryan, a képviselőház republikánus elnöke kijelentette: nyilvánvalóan nem ért egyet az elnök kijelentésével.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház helyettes szóvivője viszont védelmébe vette Trumpot azzal, hogy az elnök támadásokra reagált ilyen módon.

Szomorú nap ez az Egyesült Államoknak, amikor egy elnök munkája helyett azzal vesztegeti idejét, hogy valakit vegzáljon, hazudjon és kicsinyes személyes támadásokkal illessen - reagált közleményében az MSNBC. A csatorna PR vezetője pedig azt írta: sosem gondolta volna, hogy egyszer méltóságán alulinak tartja majd, hogy válaszoljon az Egyesült Államok elnökének.

Mika Brzezinski a május végén 89 éves korában elhunyt Zbigniew Brzezinskinek, Jimmy Carter elnök egykori nemzetbiztonsági főtanácsadójának lánya.

