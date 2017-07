Enyhül a laptoptilalom

A Törökországból az Egyesült Államokba induló repülőjáratok utasterébe ismét fel lehet vinni a laptopokat - jelentette szerdán a Dogan török hírügynökség. Az Emirates járatain is feloldották már a tilalmat.

A jelentés szerint a Turkish Airlines szerdán kora reggel az isztambuli Atatürk reptérről New Yorkba induló járatán már megengedték a hordozható számítógépek használatát.

Az Anadolu állami hírügynökség korábban a közlekedési miniszterre hivatkozva jelentette, hogy szerdától az Isztambulból induló gépeken megszűnik a laptoptilalom.

Szerdán, nem sokkal a török híradásokat követően a dubaji központú Emirates légitársaság is bejelentette, hogy az Egyesült Államok az ő járataikon is feloldotta a tilalmat. Tudatták: új biztonsági intézkedéseket vezettek be, és laptoptilalmat "gyakorlatilag azonnal" feloldották.

Az Egyesült Államok márciusban rendelte el, hogy nyolc ország, Egyiptom, Marokkó, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar és Törökország 10 repülőteréről induló járatokon ne lehessen az utastérbe felvinni a mobiltelefonnál nagyobb elektronikai eszközöket. Washington ugyanis olyan információk birtokába jutott, hogy terroristák pokolgépet rejthetnek el tabletekben vagy laptopokban.

Vasárnap már Abu-Dzabi repülőterén is feloldották a laptoptilalmat.

Szaúd-Arábia nemzeti légitársasága úgy nyilatkozott, hogy abban bíznak, hogy legkésőbb július 19-ig a szaúdi gépekkel szemben is megszűnik a laptoptilalom.

