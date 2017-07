Sok súlyos sérültje van már a hamburgi összecsapásoknak - képgaléria

A hatóságok adatai szerint összesen 76 rendőr sérült meg, hárman kórházi kezelésre szorultak. A G20 - Üdv a pokolban (G20 - Welcome to Hell) elnevezésű tüntetés szervezői úgy tudják: számos aktivista is sérülést szenvedett, néhányan közülük súlyosan megsebesültek. Pontos számukat egyelőre nem tudni. A szervezők közölték azt is, hogy legalább 10 embert őrizetbe vettek.

15 Galéria: Drámai képek Hamburg utcáin Fotó: Clemens Bilan / MTI / EPA

A hatóságok szerint péntekre virradóra különböző aktivista csoportok még mintegy hatezer tagja volt úton a városban, ennek ellenére a helyzet valamelyest nyugodtabbá vált. Emellett Hamburg-szerte anyagi károkról érkeztek bejelentések - tette hozzá a rendőrség a Twitteren.

Értesülések szerint egy rendőrségi helikopter pilótáit lézermutatóval vették célba, ami átmeneti vakságot és szemsérülést okozott náluk.

Péntek reggel a Landungsbrücken nevű kikötőt és a Berlini kapu nevű forgalmas kereszteződést szállta meg több száz tiltakozó. Az "Állítsd meg a G20-at - Színezd ki a vörös zónát" nevű csoport egyik tagja azt mondta, az a céljuk, hogy behatoljanak a legszigorúbban őrzött biztonsági zónába. A Landungsbrückent mintegy 1000, lila-fehér ruhát viselő tiltakozó foglalta el, a rendőrség gumibotokkal lépett fel ellenük. A Berlini kapunál pedig mintegy 200 tüntető csapott össze a rendőrökkel.

Korábbi sajtóbeszámolók szerint csütörtökön 20 óra körül feketébe öltözött, arcukat a német szabályok ellenére eltakaró demonstrálók tűzijátékokat gyújtottak és kövekkel, palackokkal dobálták meg a rohamrendőröket, akik paprikaspray-vel és vízágyúk bevetésével válaszoltak. A rendőrök szerint a 12 ezer tüntető között mintegy ezren voltak a maszkot viselő aktivisták.

A csúcstalálkozó biztosítására mintegy 20 ezer rendőrt vontak össze Hamburgba más német tartományokból és külföldről. Ez az eddigi legnagyobb szabású rendőri művelet az elővárosokkal együtt több mint ötmillió lakosú észak-németországi kikötővárosban.

