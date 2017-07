Hömpölyög a tömeg Hamburgban: húszezren tüntetnek a G20 ellen

A "Határtalan szolidaritás G20 helyett" jelmondatú menetet Jan van Aken, a német szövetségi parlament alsóházának (Bundestag) a Baloldali Párthoz (Die Linke) tartozó képviselője vezeti, aki a demonstrációt a rendőrségen bejelentette. A tiltakozás mindenekelőtt a szegénység, a háború és a menekülés kiváltó okai ellen irányul.

Andy Grote, hamburgi szociáldemokrata szenátor felhívta van Akent, biztosítsa, hogy a tüntetés békésen folyjék le. A hamburgi politikus a békés demonstrálókat is arra szólította fel, hogy egyértelműen határolódjanak el az erőszakcselekményektől.

A rendőrség attól tart, hogy a szombati tüntetésen megismétlődhetnek az előző két napon tapasztalt súlyos kilengések.

A szombatra meghirdetett tüntetést elsősorban baloldali csoportok és békeaktivisták támogatják, de csatlakoztak hozzájuk autonómok és baloldali radikálisok is. A tüntetés a tervek szerint késő délután, 16-18 óra között a Millerntorplatzon fejeződik be. A záró nagygyűlésen beszédet mond Bill de Blasio New York-i polgármester. A hatóságok mintegy 100 ezer résztvevőre számítanak.

Hamburg Schanzenviertel negyedében közben gyorsan haladnak a romeltakarítási munkálatok a minden eddigi G20-csúcson tapasztalt erőszakon túltevő péntek esti összecsapások után.

A rendőrség péntek este nagy erőkkel vonult fel a több száz randalírozó szélsőséges ellen, vízágyúkat és könnygázt vetett be, az égő barikádokat páncélozott szállító járművekkel zúzta szét.

Éjjelre lecsillapodott a helyzet a hanzavárosban, bár a hajnali órákban elszigetelten előfordult, hogy üvegekkel dobáltak rendőrautókat. A hamburgi áruházak és üzletek nagy része szombaton zárva maradt, az üzletvezetők az intézkedést dolgozóik védelmével indokolták.

A kilengések után a belváros súlyos pusztítások nyomait viseli. Az utcákon széttört kerékpárok, felborított szemeteskukák, kövek és a megrongált üzletek kivert ablakainak cserepei hevertek, a levegőben égő műanyag bűze terjengett.

Az összecsapásokban a rendőrség adatai szerint 213 rendőr sérült meg, szombatra virradóra 43 tüntetőt állítottak elő, és 96-ot vettek őrizetbe. A globalizáció- és G20-ellenes hamburgi tüntetések kezdete, június 22. óta a rendőrség eddig összesen 143 embert állított elő, és 122-t vett őrizetbe. Arról sem a rendőrségnek, sem a tűzoltóságnak nincsenek adatai, hogy a tüntetők közül hányan sérültek meg.

A német rendőrség erősítésére 215 osztrák rendőr érkezett Hamburgba, köztük 20 fő a Cobra és 74 fő a WEGA különleges alakulatokból, valamint határőrök Burgenlandból és Karintiából.

