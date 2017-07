Válasz a NYT-nak: Moszkva nem tud a rejtélyes ügyvédről

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök nem ígérte meg egymásnak egy közös munkacsoport létrehozását a kibernetikai biztonság érdekében, hanem leszögezte, hogy kész ezen munkálkodni - közölte hétfőn a Kreml szóvivője.

Dmitrij Peszkov az is elmondta, hogy nem tudnak arról az orosz ügyvédről, aki állítólag tavaly találkozott ifjabb Donald Trumppal, valamint az elnök kampányfőnökével és a vejével, amiről a The New York Times című amerikai napilap írt vasárnap. Nem tudjuk, ki ő, és természetesen nem tudhatunk minden orosz ügyvéd találkozóiról itthon és külföldön - mondta.

Az újság fehér házi tanácsadókra hivatkozott az értesülés forrásaként, és azt közölte, hogy az ügyvéd terhelő dokumentumokat ígért nekik Hillary Clintonról, a Demokrata Párt elnökjelöltjéről.

Peszkov arról is szót ejtett, hogy Ukrajna esetleges NATO-tagsága Moszkva szerint nem járul hozzá Európa stabilitásához és biztonságához. Petro Porosenko ukrán elnök hétfőn Kijevben találkozott Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral, és utána azt mondta, hogy Ukrajna a reformokra összpontosít, és egyelőre nem kéri felvételét a NATO-ba. Úgy fogalmazott, hogy Kijev most "igazi reformprogramot hajt végre", hogy később megfeleljen a NATO-tagság feltételeinek.

A szóvivő Stoltenberg azon kijelentéséhez is kommentárt fűzött, hogy Oroszországnak ki kell vonni katonái ezreit Kelet-Ukrajnából. Oroszországnak egyetlen katonája sincs Ukrajnában - mondta.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!