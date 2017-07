Súlyos börtönbüntetésre ítélték a Nyemcov-gyilkosság vádlottait

Nyemcovot 2015. február 27-én éjjel ölték meg több lövéssel a Moszkva folyón átívelő Bolsoj Zamoszkvoreckij hídon. A férfi Anna Duricka ukrán modellel hazafelé tartott a GUM áruház egyik étterméből.

A bíróság szigorított büntetőtáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a vádlottakat. Zaur Dadajevet, aki a vád szerint többször hátba lőtte az 55 éves politikust, 20 évi, bűntársait, Anzor Gubasevet 19, Sadid Gubasevet 16, Temirlan Eszkerhanovot 14, míg Hamzat Bahajevet 11 évi börtönnel sújtották.

A vádlottakat halmazati büntetésként fejenként százezer rubel (mintegy félmillió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Ezenkívül az elítéltek, Dadejevet leszámítva, büntetésük alapszakaszát letöltve még két évig nem szabadulhatnak. A bíróság emellett kimondta azt is, hogy azokat a vádlottakat, akik - köztük maga Dadajev is - korábban a csecsenföldi rendőrség alkalmazottjai voltak, meg kell fosztani rangjaiktól és kitüntetéseiktől.

A védelem bejelentette, hogy a következő napokban, a jövő héten bizonyosan, fellebbezést nyújt be az ítélet ellen. Az ügyészség azt közölte, hogy miután megkapta és áttanulmányozta az ítéletet, dönt arról, hogy fellebbez-e. Az illetékes ügyész korábban életfogytiglani börtönbüntetést kért a gyilkosság elkövetőjére, Zaur Dadajevre, és 17-től 23 évig terjedő börtönböntetést kért bűntársaira.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) ezzel egy időben bejelentette, hogy folytatja a nyomozást a bűntényt megrendelők és megszervezők felderítésére. Az SZK egyik feltételezése szerint a megrendelő Ruszlan Muhugyinov lehetett, aki a csecsen Észak belügyi zászlóalj egykori tisztje volt. Ellene 2015 novemberében nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Petrenko emlékeztetett egyben arra, hogy Muhugyinov és mások 15 millió rubelt (jelenlegi árfolyamon csaknem 66 millió forintot) ajánlottak fel a tetteseknek Nyemcov meggyilkolásáért, és a pénz volt a bűncselekmény elkövetésének indítéka. Azt is mondta, hogy az ügy vádlottjai 2014-ben láttak a gyilkosság megszervezéséhez, ami azt bizonyítja, nem állja meg a helyét a vádlottaknak az az állítása, amely szerint vallási gyűlöletből végeztek az ellenzéki politikussal, mert az támogatta a Charlie Hebdo francia szatirikus lapban 2015 januárjában megjelent, Mohamed prófétát kigúnyoló karikatúrákat.

A bűntény ügyében már néhány nappal a gyilkosság után, 2015. március 6-án öt gyanúsítottat vettek őrizetbe, egy hatodik embert, Beszlan Sabanovot nem sikerült elfogni, mert az elfogási kísérletkor ellenállt és felrobbantotta magát.

Borisz Nyemcov a Nyugat-barát ukrán vezetést támogatta, és adatokat gyűjtött a kelet-ukrajnai szakadárok oldalán elesett orosz katonákról. Megölése egy nappal előzte meg a délkelet-ukrajnai fegyveres konfliktus ellen tiltakozó nagy ellenzéki megmozdulást Moszkvában, amelynek Nyemcov az egyik szervezője volt.

Az ítélet után megszólalt az egyik leghíresebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij is, aki Twitter-üzenetében úgy fogalmazott: "Nem tudom, hogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) rendelte-e meg Nyemcov meggyilkolását, de az +ítélet+ után nincs kétségem afelől", hogy személyesen járt közben a gyilkosság értelmi szerzőinek és megrendelőinek megmentésében. Navalnij egy másik bejegyzésében elmagyarázta, hogy miért elégedetlen az ítélettel és nehezményezte, hogy (a politikust többször meglövő) "Dadajevre még csak nem is életfogytiglani börtönbüntetést szabtak ki". Az ellenzéki politikus ezenkívül azt is kifogásolta, hogy a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható további emberek - köztük Nyemcov közvetlen környezetének állítása szerint magas rangú csecsenföldi tisztségviselők - érintettsége "büntetlenül maradt".

Nyemcov családja és más orosz ellenzéki politikusok szintén nem tekintik lezártnak az esetet. "Ha valaki azt hiszi, hogy megelégszünk az ítélettel, nagyon téved" - írta szintén Twitter-profilján Ilja Jasin, a korábban Nyemcov vezette ellenzéki párt, az RPR-Parnasz politikai tanácsának tagja. Jasin a bírósági döntés kapcsán sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy "Nyemcov gyilkosa ugyanannyi éves börtönbüntetést kapott, mint (az Oroszországban börtönbüntetését töltő) Oleh Szencov krími ukrán filmrendező, aki pedig nem is ölt meg senkit".

A Kreml nem kommentálta Nyemcov gyilkosainak ítéletét, pusztán annyit közölt: ez az ügy "egyáltalán nem szerepel napirendjén".

