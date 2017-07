Óriási torlódás - erre figyeljen!

Nemcsak Magyarországon, a röszkei határátkelőhelynél, hanem Európa több országában is több kilométeres kocsisorok alakultak ki a hazautazó vendégmunkások, illetve a nyaralni indulók miatt - hangzott el az M1 híradójában.

A beszámoló szerint hatalmas forgalmi dugók alakultak ki Nyugat-Európa több országában is, miután rengetegen a hétvégén indultak nyaralni az Adriai-tenger, illetve Görögország irányába.

Svájcban 13 kilométeres sor alakult ki a Gotthárd-alagútnál, míg Ausztria déli részén az A10-es autópályán 20 kilométeres a kocsisor, jellemzően a német és a holland utazók miatt, akik ezen az úton kelnek át az országon. Horvátországban is kilométeresek a sorok az autópálya fizetőkapuknál: valahol 1 órát is várni kell a le-, illetve felhajtásnál. Szintén kilométeres sorok vannak egyes horvát határátkelőknél, több kikötőben is nagy a torlódás.

Már második napja erős a forgalom Magyarországon Szerbia felé a röszkei autópálya-határátkelőhelynél. Jellemzően a Németországból hazautazó vendégmunkások miatt már délelőtt 6 kilométeres volt a kocsisor. Az M1 tudósítóinak több gyerekes család arról számolt be, hogy már 4 órája várakoznak a határnál.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta: a dinamikusan megnövekedett forgalom miatt jelentős a torlódás a Röszke Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán. A várakozási idő csökkentése érdekében a rendőrök a szükséges ideig, szakaszosan a Bács-Kiskun megyei Tompa felé terelik a forgalmat.

Mint kifejtették: a magyar és szerb állampolgárok használhatják az Ásotthalom, a Tiszasziget, a Röszke Közúti, illetve a Bácsalmás Közúti Határátkelőhelyet, amelyek naponta 7 és 19 óra között tartanak nyitva. Emellett bárki számára elérhető a nap 24 órájában a hercegszántói és a tompai átkelő.

A rendőrség kéri a Szerbia felé tartókat, hogy folyamatosan tájékozódjanak a várakozási időkről. Azt kérik továbbá, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az úti okmányait, a gépkocsi műszaki állapotát, vegyenek magukhoz elegendő mennyiségű folyadékot, és ne felejtsék otthon szükséges gyógyszereiket.

Az Útinform honlapja szerint Röszkénél az M5-ös autópályán a kilépő oldalon 5-6 kilométeres torlódás alakult ki, emiatt több mint 3 óra a személyforgalmat érintő várakozás. Az M5-ös autópályán, Szeged felé a 166-os Szeged-nyugat csomópontnál terelik az autópálya forgalmát az 55-ös főútra Tompa felé.

Az M1-es autópályán Hegyeshalomnál 1 kilométeres a kilépésre váró kocsisor a határátkelőnél. A belépő forgalom zavartalan.

