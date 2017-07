Drámai a helyzet a kedvelt nyaralóhelyen - képek

A legsúlyosabb a helyzet Split-Dalmát megyében, ahol több falut is körbevett a tűz, több helyi lakost is turistát is evakuáltak.

A tűz továbbterjedt a Split és Omis közötti területre. Több településen nincs víz és áram.

7 Galéria: Erdőtűz pusztít Horvátországban

A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tűzoltók az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani.

Egy olvasónk jelentette, hogy Brač szigetet elborította a fojtogató füst, mert arra fúj a szél. A környéken sok magyar is nyaral.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!