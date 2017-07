Új csodafegyverrel tér vissza Donald Trump

Miután hétfőn este kiderült, hogy szertefoszlott a másodszor is módosított új egészségbiztosítási törvény elfogadásának reménye, kedden óriási vita bontakozott ki az amerikai politikai életben.

Donald Trump Twitter-üzenetében általában a demokratákat és a szenátus néhány republikánus tagját okolta a történtekért, majd azt ígérte, hogy pártja új, "nagyszerű egészségügyi elképzeléssel" tér majd vissza.

"Valamennyi demokrata és néhány republikánus cserben hagyott bennünket. A republikánusok többsége lojális volt, csuda klassz munkát végzett és valóban keményen dolgozott. Visszatérünk" - fogalmazott mikroblogbejegyzésében Trump. Az elnök hétfőn este azon meggyőződését fejezte ki, hogy a következő egészségügyi törvényjavaslat kidolgozásában már a demokraták is részt vesznek.

Mike Pence alelnök egy rendezvényen reagált, s leszögezte, hogy egyetért az elnökkel és Mitch McConnell republikánus frakcióvezetővel abban, hogy az Obamacare néven ismert, jelenleg érvényben lévő egészségbiztosítási törvényt vissza kell vonni, akkor is, ha nincs helyette új. "A cselekvésképtelenség nem megoldás, a kongresszusnak lépnie kell" - fogalmazott Pence.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti csoportjának vezetője, az egyik legbefolyásosabb demokrata párti politikus a kongresszusban máris együttműködést ígért az új törvénytervezethez. "Itt az ideje, hogy továbblépjünk és újraindítsuk az egész folyamatot" - fogalmazott beszédében Schumer. A New York-i szenátor hangsúlyozta: most, hogy a Republikánus Párt "egypárti erőfeszítése jelentős kudarcot vallott", van remény a két párt együttműködésére, s a demokraták készen is állnak erre az együttműködésre az új törvényjavaslat kikovácsolásában. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy "katasztrofális lenne" az Obamacare visszavonása anélkül, hogy új törvénnyel pótolnák.

Egyelőre azonban még az sem biztos, hogy az Obamacare-t sikerül visszavonni. Néhány republikánus szenátor már jelezte, hogy amennyiben nincs új törvény, nem szavazza meg a régi visszavonását.

