Zöld utat kapott az első hyperloop pálya építése Amerikában

Elon Musk csütörtökön twitter üzenetben jelentette be, hogy "szóbeli kormányzati jóváhagyást" kapott a Washington D.C. és New York közötti hyperloop pálya megépítéséhez, bár azt nem közölte, hogy pontosan kitől.

"Most kaptam szóbeli beleegyezést arra, hogy a Boring Co. megépíthesse a New York - Philadelphia - Baltimore - Washington D.C. hyperloop pályát. A menetidő New York és Washington központjai között 29 perc lesz" - adta tudtul Elon Musk egy tömör twitter üzenetben.

A Tesla vezérigazgatója által a távolsági tömegközlekedés forradalmasítására szánt hyperloop technológia vákuumcsatornában közlekedteti nagy sebességgel a mágnesesen lebegtetett szerelvényeket. Elon Musk nemrégiben hozta létre Boring Co. vállalatát hyperloop alagutak fúrására.

