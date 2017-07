Az osztrák kancellár figyelmeztette külügyminiszterét

A Presse című lap vasárnapi számában megjelenő, az APA hírügynökség által előzetesen ismertetett nyilatkozatában a szociáldemokrata kancellár beszámolt arról, hogy szombat reggel telefonbeszélgetést folytatott Paolo Gentiloni olasz kormányfővel. Gentiloni sajtóértesülés szerint a telefonbeszélgetés során megütközve reagált Kurz közelmúltban elhangzott nyilatkozatára, amelyben a külügyminiszter felszólította Olaszországot, hogy szüntesse be az illegális migránsok komphajókkal történő átszállítását a szigetekről a szárazföldre.

Kurz úgy fogalmazott, hogy az Olaszországba érkezett menekülteket nem szabad a szigetekről a szárazföldre engedni. Szerinte a menekülteket az uniós külső határon kellene megállítani és ellátni. Hangsúlyozta, hogy az emberek kimentése a Földközi-tengerből nem jelentheti azt, hogy automatikusan belépőt kapnak Közép-Európába.

A koalíciós partner konzervatív Osztrák Néppárt nemrég megválasztott új elnökéhez, egyben a kormány külügyminiszteréhez intézve szavait Kern azt hangoztatta: "Ez így nem megy. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne helyezkedjünk szemben Olaszországgal". Úgy vélekedett, hogy "nagyobb érzékenységre" van szükség Olaszországgal szemben.

"Képzeljük csak el mi történt volna 2015-ben, ha szomszédaink hasonló helyzetben ellenünk fordulnak. Az ilyen jellegű problémákat csak közös erőfeszítésekkel lehet megoldani" - hangoztatta a két évvel ezelőtti menekülthullámra emlékeztetve az osztrák kancellár, aki természetesnek nevezte, hogy csalódottságot vált ki a szembehelyezkedés Olaszországgal olyan helyzetben, amikor "szomszédunknak Európa támogatására van szüksége".

Kern emellett azt sürgette, hogy a jövőben ezt a kérdést ne a nyilvánosság előtt és ne az osztrák választási kampányban tárgyalják. "Az osztrák külpolitikát kellő komolysággal zárt ajtók mögött kell folytatni, nem pedig egy választási kampányban" - hangsúlyozta.

Ausztriában a májusi kormánykoalíciós válság nyomán október 15-én tartanak előrehozott parlamenti választásokat tartanak.

Ausztria külpolitikájával kapcsolatban Kern az interjúban a többi között azt hangoztatta : "Ügyelnünk kell arra, hogy külpolitikai téren ne kerüljünk egy csoportba Orbán Viktorral és az Északi Ligával". Túl nagy ár lenne Ausztria jó hírnevét kockáztatni csakis a választási kampány érdekében - tette hozzá

Az osztrák kormányfő egyben visszautasította a Brenner-hágó lezárásával kapcsolatos fenyegetéseket. "Vészhelyzettel riogatnak, amely nem is áll fenn. Jelenleg a balkáni útvonalon is több menedékkérő érkezik, mint a Brenner-hágón. Ugyanakkor természetesen fel kell készülnünk minden eshetőségre. Ezt viszont teljes nyugalommal és lehetőleg diszkréten kell tennünk. A Brenner-hágónál lévő határ lezárása pedig végül is Dél-Tirolt érintené a leginkább" - vélekedett Kern.

