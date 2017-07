Macska nagyságú patkányok élnek Londonban és Párizsban

Párizs illetékes bizottsága már tavaly programot dolgozott ki, hogy elejét vegyék a súlyosabb következményeknek. Elszaporodásuk ugyanis a nyilvánvaló egészségügyi problémákon kívül rontja a városról kialakult esztétikai képet, és érezhető gazdasági veszteségeket is okoz.

A főpolgármester, Anne Hidalgo hosszú távra tervez, tehát nemcsak irtani akarják a rossz hírű élőlényeket, hanem megelőzni, hogy visszatérjenek Párizsba. A tavalyi közlemény azért elismerte, hogy teljesen úgysem tudják kiirtani őket, de jelentősen csökkenthető számuk, szerencsés esetben kiszoríthatják őket a városközpontból. Kommunikációs kampány is tudatosítani akarja a párizsiakban a tervezett intézkedéseket, például az erre a célra kialakított és hermetikusan zárható kukákba dobják az ételmaradékot.

Óriáspatkányt fogott egy gázszerelő Londonban

Még az edzett brit rágcsálóirtók is megdöbbentek, miután több városban, így Londonban is macska nagyságú példányokat fognak. A lassan ható csalétkek sem hatnak a patkányokra, mert olyan ellenszert termelt ki a vérük, amely hatástalanítja a mérget. Azért fajulhattak idáig az állapotok itt is, mert a patkányok szervezete már kitermelte az ellenanyagot az 1948 óta alkalmazott akkori szer, a véralvadásgátló warfarin, sőt utódai, a szuperwarfarinok ellen is.

A világ többi metropoliszában is szaporodik ez az egyébként igen intelligens kártevő, amelynek egyik helyi fajtáját, az afrikai hörcsögpatkányt a fekete kontinens több országában az aknamentesítésben hasznosítják.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!