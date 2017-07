Moszkva: már nem reméljük, hogy jobb lesz a helyzet

455 főre kell csökkenteni az oroszországi amerikai nagykövetség és konzulátusok létszámát - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 24 tévécsatornának nyilatkozva.

"Több mint ezer főnyi amerikai diplomáciai és kiszolgáló személyzet dolgozik Oroszországban. Most 755-nek be kell fejeznie a tevékenységét" – fogalmazott az államfő, válaszként arra, hogy múlt héten az amerikai képviselőház után a szenátus is nagy többséggel megszavazta az Oroszország elleni újabb szankciókat megfogalmazó törvénycsomagot, illetve, hogy tavaly év végén 35 orosz diplomatát utasítottak ki az államokból és orosz állami tulajdonban lévő ingatlanokat foglaltak le az amerikai hatóságok.

Az Egyesült Államok elnökválasztásába való orosz beavatkozással indokolt amerikai intézkedésekre Moszkva mindeddig nem válaszolt.

"Meglehetősem sokáig vártuk, hogy a dolgok jobbra forduljanak, olyan reményt tápláltunk, hogy a helyzet valahogy megváltozik. De úgy tűnik, hogy ha az meg is változik, az nem lesz egyhamar. Úgy döntöttem, hogy meg kell mutatnunk: mi sem hagyunk semmit válasz nélkül" - jelentette ki most Vlagyimir Putyin.

Az orosz elnök mindemellett "nagyon fontosnak" nevezte az orosz-amerikai együttműködést a tömegpusztító fegyverek korlátozása és a terrorizmus elleni harc terén. A szíriai "feszültségmentesítési övezetek" létrehozását "a közös munka konkrét eredményének" nevezte.

A lehetséges kétoldalú kooperáció terepeként nevezte meg

az energetikát, a repülőgépipart és az űrkutatást, azon belül is a Vénusz megfigyelését, valamint a kiberbűnözés elleni fellépést.

Az Egyesült Államok Oroszország mellett az Irán és Észak-Korea elleni szankciókat is szigorítja, amit az érintett országokon kívül Peking és Berlin is bírált az elmúlt napokban.

Mindeközben Mike Pence amerikai alelnök a hétvégén Észtországba érkezett, ahol várhatóan újabb amerikai rakétaelhárító rendszerek telepítéséről is tárgyal.

Kapcsolódó hanganyagok Hazaküldik a diplomatákat - Szvetnik Endre tudósítása Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!