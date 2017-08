Trump szerint a mexikói határfal nem olyan fontos

Donald Trump amerikai elnök arra kérte egy telefonbeszélgetés alkalmával Enrique Pena Nieto mexikói államfőt, hogy ne beszéljen a sajtónak a két ország határán építendő falról, mert az nem olyan fontos - írta csütörtökön a The Washington Post című amerikai napilap, amely nyilvánosságra hozta Trump több telefonbeszélgetésének leiratait.

A kiszivárogtatást elemzők szokatlannak és nagyon különlegesnek tartják. A The Washington Post több telefonbeszélgetés leiratát közölte: egyikük Donald Trump és Enrique Pena Nieto között január 27-én - tehát pár nappal Trump beiktatása után - zajlott le, egy másik pedig az amerikai elnök és az ausztrál kormányfő telefonos eszmecseréjét rögzítette. Kommentátorok mindkét beszélgetést kínosnak tartják Donald Trumpra nézve. Mexikói kollégájával beszélgetve az amerikai elnök arra kérte őt, hogy a sajtónak ne beszéljen az amerikai-mexikói határra ígért fal megépítéséről, kivált ne emlegesse, hogy Mexikó nem fogja megfizetni a költségeit. "Ne mondd többé, hogy Amerika fizet majd a falért. Én azt mondom majd, hogy éppen dolgozunk az ügyön. Akár hiszed, akár nem, nem ez a legfontosabb dolog, amelyről beszélnünk kell, de hát politikailag ez a legfontosabb" - mondta Donald Trump. Az elnökválasztásról szólva azt fejtegette, hogy azért győzött az északkeleti New Hampshire államban, mert az "egy drogtanya" és ő erőteljes fellépést ígért a bűnözés ellen. A CNN hírtelevíziónak adott interjújában az állam egyik demokrata párti szenátora, Maggie Hassan "gusztustalanoknak" minősítette Trump mondatait. A Malcolm Turnbull ausztrál kormányfővel folytatott beszélgetésében Trump "stupidnak" nevezte az egyik ausztrál-amerikai bevándorlási egyezményt. Ausztrália ugyanis még Barack Obama előző elnökkel megegyezett, hogy az Egyesült Államok befogad tőle 1250 menekültet, Trump azonban arra akarta rávenni Turnbullt, hogy álljon el e megállapodástól, mondván, hogy az "tönkreteszi" őt. Majd miután közölte az ausztrál politikussal, hogy ez volt aznap a "legellenszenvesebb" beszélgetése, azt is hozzátette, hogy "Putyinnal kellemes volt a beszélgetés", majd lecsapta a telefont.

