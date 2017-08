Hackerek zsarolják az HBO-t

A hackerek eddig még be nem mutatott filmeket, televíziós sorozatokat és bizalmas belső cégadatokat, levelezéseket szereztek meg, köztük Leslie Cohen alelnök egyhavi emailjeit, és állításuk szerint a Trónok harca című sikersorozat sztárjainak privát mobilszámait is. Üzenetüket Richard Pleplernek, a vállalat vezérigazgatójának címezték, és azt követelik benne, hogy három napon belül fizessék ki nekik bitcoinban az összeget. Tárgyalni egyedül vele hajlandóak, de vele is csak arról, hogy miként bonyolítsák le a fizetést.

A cég elismerte, hogy "tulajdonosi információkat" loptak el tőle,

és közölte, hogy együttműködik a rendőrséggel az ügy felderítésében. Azt tagadja, hogy a teljes e-mailrendszerét feltörték.

A kalózok azt állítják, hogy 1,5 terabyte információt töltöttek le, és azzal fenyegetőztek, hogy mindezt nyilvánosságra hozzák az interneten. A cég informatikai rendszerébe való behatolás hat hónapnyi erőfeszítésükbe került és ennek a "munkabérét" akarják.

Mint írták, amúgy évi 12-15 millió dollárt zsarolnak ki olyan szervezetektől, amelyeknek a rendszerét feltörték. Az HBO a 17. társaság, amelyet megzsaroltak, és csak három utasította vissza a fizetést.

Kapcsolódó hanganyagok Varga Attila, az Index újságírója Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!