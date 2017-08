Donald Trump kiakadt - itt az ultimátum

Donald Trump amerikai elnök kedden újságíróknak kifejtette: Észak-Korea "a tűzzel játszik", ha továbbra is fenyegetődzik.

A New Jerseyben lévő golfklubjában szabadságát töltő Trump rendkívül kemény szavakkal reagált - a CNN hírtelevízió megfogalmazásában "ultimátumot adott" Észak-Koreának - néhány órával azután, hogy az amerikai hírszerzés közölte: Phenjan olyan kis méretű nukleáris robbanófejet fejlesztett ki, amelyet rakétára illeszthet.

"Észak-Korea jobban teszi, ha többé nem fenyegeti az Egyesült Államokat. Olyan tűzzel játszik, amilyent a világ még nem látott" - fogalmazott a bedminsteri golfklubban összegyűlt újságírók előtt Donald Trump. Hozzátette: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nemrégiben "nagyon fenyegetően" lépett fel.

Az Egyesült Államokban kedden több televíziós csatorna is megerősítette a hírszerzés értesülését - nevük elhallgatását kérő kormányzati forrásokra hivatkozva -, hogy Észak-Korea immár képes nukleáris robbanófejjel ellátott rakétát felbocsátani. Ez azonban, az NBC televízió által idézett szakértők szerint, nem jelenti egyúttal azt is, hogy az interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) Phenjan képes célba is juttatni.

James Stavridis, az amerikai haditengerészet nyugalmazott admirálisa az NBC-ben kifejtett elemzésében hangsúlyozta: az észak-koreai helyzet súlyosbodása "a legnagyobb válság", amellyel a Trump-kormányzatnak szembe kell néznie a világpolitika porondján.

Washington már korábban is figyelmeztette Észak-Koreát, hogy hagyjon fel rakétakísérleteivel és atomprogramjával, de eddig csupán diplomáciai úton próbálta rendezni a konfliktust és szankciókat helyezett kilátásba. Legutóbb múlt szombaton az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szavazott meg - amerikai kezdeményezésre - egyhangú határozatot minden korábbinál szigorúbb büntetőintézkedésekről. Phenjan válaszként az ENSZ BT döntésére azt ígérte, hogy az Egyesült Államok "ezerszeresen megfizet" az újabb szankciókért.

