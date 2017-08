Összecsapások követhetik a választásokat Kenyában

Kenyában az összecsapások kiújulásártól tartanak az elemzők a kedden tartott választások eredményei körüli politikai vita miatt. A hivatalos részeredmények a hatalmon lévő elnök, az 55 esztendős tehetős üzletember, Uhuru Kenyatta sikerét jelzik előre, a voksok háromnegyedének összeszámlálása után 55 százalékkal állt az első helyen. Legfőbb riválisa, a magát baloldalinak valló, 72 éves volt politikai fogoly, Raila Odinga a szavazatok 44 százalékát szerezte meg, és arról beszélt, szerinte meghamisították az eredményeket.

A második helyre csúszott ellenzéki jelölt szerint saját számításuk azt mutatják, ők nyerték a voksolást, a feldolgozott adatok hamisak, a hatalom manipulálja a számlálást végző számítógépes rendszerbe kerülő adatokat. Ezt azzal indokolta, hogy a hálózatba feltöltött eredményekhez nem csatolták az egyes szavazóhelyiségek kimutatásait, amelyet a pártok megfigyelői aláírásukkal hitelesítettek.

A hivatalban lévő elnök – a részeredmények ismeretében – kritizálta az ellenzéket a választási eredmények megkérdőjelezése miatt, és azt mondta, ő a maga részéről fejet hajt a választók akarata előtt, akkor is, ha nem őt támogatják. Félő, hogy a vita heves tiltakozásokba csap át, ahogy történt ez 2007-ben is, amikor Odinga a zavaros körülmények között lebonyolított választásokon először alul maradva csalást emlegetett. A vitát követő összecsapásokban mintegy 1200 ember halt meg. Ralia Odinga négy éve is vesztett, de akkor az esetleges csalások miatt indult bírósági vizsgálat lecsillapította a kedélyeket. Most azonban az ellenzéki vezető híveinek egy része azt hangoztatja, mivel az előző két választást ellopták tőlük, nem hagyják, hogy ez harmadszor is előforduljon.

