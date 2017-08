Észak-Korea "bármelyik pillanatban" végrehajthatja a Guam szigete elleni rakétacsapás tervét, amint erről döntést hoz Kim Dzsong Un – nyilatkozta a diktatórikus vezetésű ország hadseregének egyik szóvivője. A bejelentés szerint Phenjan „komolyan mérlegei”, hogy támadást indít az Egyesült Államok csendes-óceáni külbirtoka ellen, ahol az amerikai haderőnek hadászati jelentőségű katonai létesítményei vannak. Egy másik katonai szóvivő arról beszélt: Észak-Korea kész megelőző csapást végrehajtani, ha úgy látja, hogy az Egyesült Államok provokációra készül ellene. A Washington Post arról írt, amerikai hírszerzési adatok szerint a sztalinista berendezkedésű állam olyan nukleáris robbanófejek hozott létre, amelyeket képes célba juttatni saját fejlesztésű rakétáival.

A szabadságát töltő Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az észak-koreai fenyegetőzés a szokásosnál is intenzívebb. Majd megismételte, ha a phenjani vezetés ezt folytatja, olyan dühvel, tűzzel és valódi erővel kell szembenézzen, amilyet még nem látott a világ. A Phenjani retorika változása minden bizonnyal újabb válasz az ENSZ BT hétvégi, a tiltott atom és rakétakísérletei miatt – amerikai kezdeményezésre – elrendelt újabb szankciókra. A büntetőintézkedések hatására az észak-koreai exportbevételek harmadával, egymilliárd dollárral eshetnek vissza, ami igen komoly kiesést jelenthet. Most ráadásul a Phenjan legfőbb szövetségesének tartott Kína vezetése is jelezte, "100 százalékig, teljesen és szigorúan" betartja az új szankciós előírásokat.

Kapcsolódó hanganyagok Trump megfenyegette Phenjant Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!