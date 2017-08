A Capitolium és a Pentagon felett húzott át az orosz felderítőgép

Az orosz légierő fegyvertelen felderítő repülőgépe alig több mint 1000 méteres magasságban repült át a Capitolium, a Pentagon, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) épülete, valamint az Andrews légitámaszpont felett. Az orosz gép a fegyvertelen ellenőrző repüléseket lehetővé tevő Nyitott Égbolt-szerződés alapján jelent meg az amerikai légtérben, és a fedélzetén tartózkodtak az amerikai légierő képviselői is - értesült a CNN.

A 2002-ben hatályba lépett Nyitott Égbolt-szerződésnek 34 részes állama van, és a rendelkezései alapján az utóbbi 15 évben több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja, hogy ellenőrizzék a leszerelési egyezmények betartását.

A szerdán Washingtonban megjelent orosz Tu-154-esről több amerikai hírcsatorna is mutatott felvételeket. A felderítő repülőgép pár órával később újabb ellenőrző repülést hajtott végre, ezúttal átrepült a New Jersey állambeli Bedminster felett is, ahol Donald Trump elnök éppen szabadságát tölti.

A Nyitott Égbolt-szerződés keretében az Egyesült Államokban viszonylag gyakran történnek hasonló ellenőrző berepülések, a szerdán megjelent orosz gépre a kiemelt megfigyelési célpontok miatt figyelt fel a sajtó.

