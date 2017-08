Fordulat az amerikai választás orosz szálainak vizsgálatában: bűnügyek a háttérben?

A házkutatást a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Robert Mueller különleges ügyésszel együttműködő munkatársai tartották. Ez elemzők szerint azt jelentheti, hogy a tavalyi elnökválasztási folyamatban játszott orosz szerepet és Donald Trump esetleges orosz kapcsolatait firtató Robert Mueller különleges ügyész és az általa vezetett vizsgálóbizottság akár bűncselekmények nyomait is sejtheti.

John Barrett volt ügyész - aki az 1987-ben kirobbant Irán-kontra botrány egyik ügyésze is volt - az amerikai közszolgálati rádióban (NPR) csütörtökön elmondta, hogy amikor az FBI tart házkutatást, akkor "nyilvánvalóan bűnügyi nyomozásról van szó", és ez azt mutatja, hogy "a helyzet nagyon komoly". Barrett három évtizeddel ezelőtt szintén az amerikai elnök szerepét vizsgálta: Ronald Reagan akkori elnök ugyanis, megkerülve a törvényhozást, titkos fegyverszállításokat hagyott jóvá Iránnak, és a befolyt pénzből a nicaraguai marxista sandinisták ellen harcoló kontrák mozgalmát támogatta. Reagan elnököt akkor nem vonták felelősségre, a botrány javát Oliver North alezredes, a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa "vitte el", amellett, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadó is lemondott.

A tavalyi elnökválasztási kampányba történt orosz beavatkozást vizsgáló kongresszusi bizottságok és a Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság lényegében szintén az amerikai elnök szerepének feltárását vállalták feladatukként. Vajon milyen orosz kapcsolatai voltak az ingatlanfejlesztőként egyébként oroszokkal régebben valóban üzletelő Donald Trumpnak, összejátszott-e oroszokkal a választási győzelem érdekében? - valamennyi bizottság ezt kutatja. A Robert Mueller vezette bizottság ehhez széles jogkört és speciális eszközöket is kapott. A múlt héten például úgynevezett nagyesküdtszéket, vagy vádesküdtszéket bízhatott meg: az amerikai jogrendszerben a vádesküdtszéknek joga van mérlegelni, hogy a rendelkezésre álló információk, adatok, bizonyítékok alapján emelhető-e vád a vizsgálat alanya(i) ellen.

A 73 éves Rober Muellert, aki hosszú ideig volt az FBI igazgatója is, május 17-én bízták meg az Oroszországot érintő átfogó vizsgálat irányításával. Ő volt az, aki a vizsgálatot kiterjesztette arra is, hogy vajon Donald Trump, már elnökként, megpróbálta-e befolyásolni az igazságszolgáltatást, konkrétan James Comey FBI-igazgatót az orosz szálak vizsgálata ügyében, s ezért mondatta-e le őt?

A vizsgálóbizottság munkáját vita övezi. Bár Robert Mueller személyének feddhetetlenségét nem vonják kétségbe, a bizottság eddigi tevékenysége megosztja a politikai osztályt. Republikánus törvényhozók követelték már elmozdítását is, arra hivatkozva, hogy csapatának nem valamennyi tagja pártfüggetlen. A Fox televízió a bizottság öt olyan jogászát azonosította, akik tavaly demokrata párti politikusok, köztük Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt kampányát támogatták nyíltan és jelentős pénzösszeggel. Ugyanakkor demokrata párti szenátorok - republikánus politikusok, például a dél-karolinai Lindsey Graham vagy az észak-karolinai Thom Tillis szenátorok támogatásával - augusztus elején törvényjavaslatot nyújtottak be, amely Mueller elmozdítását törvényi úton megakadályozná. Donald Trump elnök pedig augusztus elején felvetette, hogy a vizsgálóbizottság terjessze ki figyelmét és munkáját Hillary Clintonra és Loretta Lynchre, az előző elnök, Barack Obama igazságügyi miniszterére is.

A Mueller-féle bizottság jelenleg Jared Kushner, Donald Trump veje és tanácsadója, ifjabb Donald Trump, az elnök legidősebb fia és Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint Paul Manafort orosz kapcsolatait vizsgálja. Ezek a kapcsolatok eddig cáfolhatatlan tényeknek bizonyultak: Jared Kushner és ifjabb Donald Trump kongresszusi bizottság előtt számolt be arról a tavaly tavasszal a New York-i Trump-toronyban tartott találkozóról, amelyen Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel egyeztettek. Veszelnyickaja Kremlhez közeli személyiségnek mondta magát, és állítólag Hillary Clintonra vonatkozó terhelő dokumentumokat ígért. Michael Flynnről, aki a Trump-kormányzat első nemzetbiztonsági tanácsadója volt, de alig három hét után Donald Trump lemondatta, bizonyítékokkal alátámasztva jelentek meg az amerikai sajtóban az információk, miszerint a török kormány lobbistája volt és részvételét egy oroszországi gálaesten oroszok finanszírozták. Paul Manafort pedig az oroszbarát volt ukrán elnök, Viktor Janukovics és az ismert orosz oligarcha, Oleg Gyeripaszka tanácsadója volt.

Paul Manafort nem kívánt megjelenni a kongresszusi bizottságok előtt, de teljes együttműködést ígért. Szóvivője, Jason Maloni szerdai nyilatkozata szerint ez így is van. Washingtonban ezért keltett meglepetést a rajtaütésszerű házkutatás híre. Internetes oldalán a Newsweek magazin már korábban arra figyelmeztetett: a Mueller-féle vizsgálóbizottság bűnügyekre is bukkanhat.

