Rejtélyes esetek: különleges fegyvert vethettek be diplomaták ellen

Washington után Ottawa is jelezte, halláskárosodást szenvedett Havannában az egyik diplomatájuk. Az okokat egyelőre nem ismerik. Értesülések szerint akusztikus támadások történhettek.

Szokatlan egészségügyi probléma jelent meg több Kubában szolgálatot tejesítő észak-amerikai diplomatánál. Májusban két külügyi alkalmazottat rendeltek azért haza, mert fizikai problémák jelentkeztek náluk – jelentette be a washingtoni külügyi szóvivő Heather Nauert.

"Nem tudunk konkrét választ adni arra a kérdésre, hogy milyen forrásból és mi okozhatta a problémát, de a követség megtette a szükséges lépéseket, köztük azt, hogy az érintett akkreditált diplomatákat hazarendeltük" - mondta a szóvivő, aki jelezte, az incidensek után a diplomaták nincsenek életveszélyben.

Egy meg nem nevezett amerikai tisztségviselő arról számolt be, a nagykövetség több dolgozója halláskárosodást szenvedett, de a kiváltó okon kívül azt sem tudják, hogy ez tartós károsodás-e.

A CNN hírtelevízió meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy

"akusztikus támadásokról" lehet szó, olyan frekvenciát kibocsátó szerkezeteket helyezhettek el a diplomaták lakásában, ami súlyos halláskárosodást okoz.

A csatorna úgy értesült, a két érintett hazatérése óta hallókészüléket kénytelen használni.

A Washington Post nyomozati forrásokra hivatkozva azt írta, az FBI munkatársai azt is vizsgálják, vajon nem egy harmadik ország, például Oroszország hajtott-e végre titkos akciót, a kubai hatóságok tudta nélkül. Havanna mindenesetre vizsgálatot indított, és jelezte, "soha nem engedné meg, hogy a területén bármilyen akciót hajtsanak végre akkreditált diplomaták vagy családtagjaik ellen".

„Ismeretem szerint a fizikai probléma csak külügyi alkalmazottakat érintett, turistaként utazó embereket nem” -

mondta Heather Nauert washintoni külügyi szóvivő. Az eset miatt az Egyesült Államok kiutasított két kubai diplomatát. A két ország egyébként fél évszázados szünet után 2015-ben vette fel egymással ismét a diplomáciai kapcsolatot.

Az ottawai kormány csütörtökön bejelentette, halláskárosodást szenvedett egy Kubában szolgálatot teljesítő kanadai diplomata is. Az ottawai kormány egyik szóvivője, Brianne Maxwell azonban azt is jelezte, a szokatlan tünetek nem csak a diplomaták, hanem azok családtagjai körében is jelentkeztek.

Kapcsolódó hanganyagok Rejtélyes esetek: különleges fegyvert vethettek be diplomaták ellen Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!