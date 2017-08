A magyar kormány visszaszól Brüsszelnek

Úgy tűnik, mintha Brüsszel tovább szeretné élezni a feszültségeket, és nem a megoldást keresné magyar ügyekben – nyilatkozta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton az Origónak. A kormány ma küldi el a választ az Európai Bizottságnak a külföldről támogatott civil szervezetek ügyében, illetve a külföldi egyetemekkel kapcsolatban indított kötelezettségszegési eljárásra. A kormány sérelmezi, hogy a legutóbbi öt ügyben csupán egy hónapot adott a testület arra, hogy a kabinet válaszoljon, szemben a korábbi, bevett gyakorlattal, amikor két hónap állt rendelkezésre. Ezzel az államtitkár szerint sérült a védelemhez való jog, mert máskor van lehetőség személyes egyeztetésre. Hangsúlyozta, ezek a rövidítések azt vetítik előre, hogy az álláspontok távol vannak és minél előbb bírósági szakaszba akarják juttatni az ügyeket.

A külföldről támogatott szervezetek ügyében az államtitkár szerint észszerű ellenérvet nem tudott a bizottság bemutatni,

a Velencei Bizottság pedig teljesen legitimnek minősítette a kormány lépését.

Hozzáfűzte, hogy a bizottság érvelésével szemben a nyár elején elfogadott törvény semmilyen módon nem szabályozta újra az egyesülésre vonatkozó részeket. Ebből is látszik, csak arra összpontosítanak, hogy mibe lehet belekötni – fogalmazott az államtitkár.

Völner Pál úgy vélekedett, hogy mostanra helyrebillentek a dolgok, az unió elismerte, és a Velencei Bizottság is megállapította állásfoglalásában, hogy a felsőoktatás szabályozása nemzeti hatáskörbe tartozik. A válaszlevél elküldése után az államtitkár, ha „jogászfejjel” gondolkodna arra számít, hogy tudomásul veszik a magyar kormány álláspontját. A politikai hadjárat folytatódása esetén azonban újabb levélváltás után a bíróság elé kerül az ügy.

Megjegyezte: ezekben az ügyekben konkrét sérelmet nem sikerült meghatároznia a bizottságnak, így meglehetősen gyenge a muníció, de ez egy koncepciós eljárásban nem számít.

A Velencei Bizottságban is szép számban vannak Soros György által pénzelt emberek, és amit a gazda mond, azt kell csinálni, és meg kell találni hozzá a jogi magyarázatot – jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A bizottság csupán tanácsadó testület, a felsőoktatás szabályozása pedig nemzeti kérdés – tette hozzá a politikus.

Kósa Lajos hangsúlyozta: abszurd, hogy a bizottság szerint a Közép-európai Egyetemre nem kellene vonatkoznia a magyar felsőoktatási törvénynek - idézi Kósát a Magyar Idők. „A törvényeknek mindenkire vonatkoznia kell, még Soros Györgyre is” – mondta. Hozzátette: a felsőoktatás szabályozása állami hatáskör, az új törvényt mindenki komolyan vette, a Magyarországon működő másik amerikai intézménnyel meg is született a megállapodás.

A migrációval kapcsolatban Kósa Lajos azt mondta, tudni lehetett, hogy nyáron fokozódni fog a nyomás, és most már nem kevés pénzért emberiességi okokra hivatkozva a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) is segítik őket, ami a frakcióvezető szerint álságos álláspont. Jelezte, hogy az európai közvélemény is megfordult ebben a témában, az olaszok pedig maffiaszerű tevékenységnek titulálva mindezt, sokkal szigorúbb feltételeket szabtak az NGO-knak, mint amit a magyar civiltörvény előír. A magyar baloldal is migrációpárti, s azt akarják, hogy migránsok áramoljanak Európába. Maradjon mindenki otthon, a segítséget kell odavinni – javasolta Kósa Lajos.

