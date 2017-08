A hétvégi viharok után még mindig 30 ezer háztartás van áram nélkül

A lengyel kormány biztonsági központjának (RCB) kedd déli közleménye szerint a csütörtök estétől vasárnapig tomboló orkánszerű szél következtében az energiaellátásban az északnyugat-lengyelországi Pomerániai vajdaságban a legsúlyosabb a helyzet, 19,6 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Nehéz a helyzet két másik nyugat-lengyelországi vajdaságban is, a Kujávia-pomerániai vajdaságban közel 7 ezer, a Nagy-lengyelországi vajdaságban pedig 3 ezer háztartásban nincs áram. Szombaton a szélsőséges időjárás miatt félmillióan voltak villanyáram nélkül.

Beata Szydlo kormányfő kedd délelőtt az illetékes miniszterekkel áttekintette a viharok sújtotta vajdaságokban a helyzetet. Az ezt követő sajtóértekezleten elmondta: péntek este óta intenzív munkát folytatnak, ennek elsőrendű célja az emberek életének, egészségének biztosítása volt, jelenleg az anyagi károkat kezelik.

Mint beszámolt, a károk eltávolításába a hadsereg is bekapcsolódik ott, ahol ezt az önkormányzat kéri. Az áramellátás visszaállításához pedig azok a cégek is hozzájárulnak, amelyek helyileg nem illetékesek ugyan, de szabad kapacitással rendelkeznek - közölte Szydlo, bejelentve azt is, hogy kedd délután ellátogat a Pomerániai vajdaságba.

A lengyel állami erdészet hétfő este közölte: a viharok 38 ezer hektárnyi területen mintegy 7,7 millió köbméter fát tettek tönkre. Az érintett erdőkbe tilos belépni, szerdán várhatóan egyes erdőket katasztrófa sújtotta területnek nyilvánítanak. Az erdők rendezése, a kidőlt fák eltávolítása, új fák ültetése feltehetőleg 2019-ig tart. Konrad Tomaszewski, a lengyel állami erdészet főigazgatója szerint a vállalat fennállása óta a legnagyobb természeti katasztrófával néz szembe.

A lengyel tűzoltóság országos parancsnoksága kedd délután közölte: múlt csütörtöktől 20 600 alkalommal kellett beavatkozni a viharkárok miatt, a közutakat eltorlaszoló fák eltávolításában, a megrongált épületek biztosításában mintegy 70 ezer tűzoltó vett részt, 12-en közülük megsérültek.

A viharok következtében az elmúlt napokban Lengyelországban összesen 6 ember meghalt, mintegy 50-en megsérültek. A halálos áldozatok között vannak egy erdei cserkésztábor résztvevői is, egy 13 és egy 14 éves lány.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!