Lemondott Trump ipari tanácsának egyik tagja

Richard Trumka, a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség, az AFL-CIO vezetője kedd este Twitter-bejegyzésében jelentette be, hogy lemond Donald Trump amerikai elnök ipari tanácsában betöltött posztjáról.

Az AFL-CIO 56 tagszervezetével és 13 milliós tagságával az Egyesült Államok legnagyobb, legbefolyásosabb szakszervezeti szövetsége, amely egyébként a tavalyi elnökválasztási kampányban nyíltan Hillary Clintont, a demokraták jelöltjét támogatta.

"Nem tudunk leülni egy olyan elnökkel, aki eltűri a belföldi terrorizmust" - fogalmazott a szakszervezeti vezető, aki a lemondását bejelentő rövid közleményét Donald Trump kedd délutáni sajtótájékoztatója után tette közzé. A vitát kavaró sajtóértekezleten az elnök nemcsak a neonácikat és a fehér fajvédőket hibáztatta a Charlottesville-i tüntetésen történt véres összecsapásokért, hanem az ellentüntetőket is.

Trumka az ötödik, aki távozik az elnök ipari tanácsadó testületéből. Hétfőn a Merck gyógyszergyár elnök-vezérigazgatója, az afroamerikai Kenneth Frazier nyújtotta be lemondását. "Amerika vezetőinek tiszteletben kell tartaniuk alapvető értékrendünket, és egyértelműen vissza kell utasítaniuk a gyűlölet és a vakhit megnyilvánulásait, valamint a fehér felsőbbrendűséget" - írta a Twitteren közzétett közleményében Frazier. Kedden lemondott a tanácsadó testület további három szakembere: az Intel elnök-vezérigazgatója, a sportszereket és sportruházatot gyártó Under Armour igazgatója és az Amerikai Iparosok Szövetségének vezetője. Valamennyien bírálták az elnök reakcióját a Charlottesville-ben történtekre.

Bírálta az elnököt a Walmart áruházláncolat igazgatója, Doug McMillon is, ő azonban jelezte: marad a tanácsadó bizottságban.

A The Wall Street Journal című lap elemzése szerint a lemondások alaposan próbára teszik a Fehér Ház és a vállalati vezetők közötti, amúgy is feszült viszonyt. A lap szerint ugyanis az alkalmazottak, a fogyasztók és a politikai aktivisták egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a cégvezetőkre annak érdekében, hogy politikai kérdésekben is foglaljanak állást.

A tanácsadó testületből egyébként - nem sokkal megalakulása után - kilépett már Elon Musk, a Tesla és Robert Iger, a Disney elnök-vezérigazgatója. Ők amiatt tiltakoztak, hogy a Trump-kormányzat bejelentette, kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből.

Donald Trump a távozó gazdasági vezetőkről azt mondta: "kilépésükkel azt jelezték, hogy nem is vették komolyan a feladatukat". A Fehér Ház névtelenséget kérő tisztségviselői azt nyilatkozták a The Wall Street Journalnek, hogy a tanácsadó testületek tagjai nem vettek részt a napi politikai döntéshozatalban.

