Terrorhullám Spanyolországban

Több terrortámadás is történt Spanyolországban, magyar sérültje is van a barcelonai merényleteknek.

Barcelonában csütörtök késő délután a turisták által kedvelt, forgalmas Rambla sétálóutcán egy kisteherautó hajtott a gyalogosok közé.

A kisteherautó nagyjából 600 méteren keresztül gázolt el járókelőket a sétálóutcán. 13-an életüket vesztették és több mint százan sérültek meg a merényletben, közöttük több külföldi állampolgár. Egy magyar sérültje is volt a támadásnak – jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

"Szerencsére a halálos áldozatok között, meg tudom erősíteni, hogy nincsenek magyarok, egyetlen hölgyről kaptunk értesítést, aki könnyebb sérüléseket szenvedett és rövid ellátás után már el is hagyhatta a kórházat a tegnap esti órákban."

A merényletet a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet vállalta magára. A katalán rendőrség három gyanúsítottat is őrizetbe vett, ám feltételezésük szerint összesen nyolcan vehettek részt a gázolás megszervezésében.

A kisbusz vezetésével a spanyol biztonsági erők egy marokkói származású férfit Moussa Oukabirt, az egyik elfogott személy alig 18 éves öccsét gyanúsítják. Testvérét, Driss Oukabirt csütörtökön vették őrizetbe, mert az ő papírjaival bérelték ki a támadásban használt járművet. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy Driss valóban részt vett-e a merényletben, vagy öccse felhasználta személyes dokumentumait.

Röviddel a barcelonai támadást megelőzően történt egy robbanás a Barcelonától délre fekvő Alcanar egyik épületében, ahol egy ember meghalt, egy pedig megsebesült. A rendőrség összefüggésbe hozta az elfogott gyanúsítottakat az esettel, mivel Josep Lluís katalán rendőrfőnök úgy tudja, hogy az alcanari ház bérlői éppen robbanóeszközök készítésével kísérleteztek.

Péntekre virradóan egy újabb terrortámadás is történt Spanyolországban, a katalán tengerpart egyik üdülőhelyén, Cambrilsben szintén gázolásos merényletet hajtottak végre a terroristák. Heten megsérültek, ám halálos áldozata nem volt a támadásnak. A külügyi tárcához nem érkezett információ arról, hogy a sérültek között lenne magyar állampolgár.

A rendőrség nyomába eredt a terroristáknak, négyet agyonlőtt, az ötödiket pedig súlyosan megsebesítette, aki nem sokkal később halt bele sérüléseibe. A tetteseken az első hírek szerint robbanómellény volt, ám ezekről később kiderült, hogy csupán hamisítványok.

Több európai uniós vezető, illetve a NATO és az Európa Tanács főtitkára, valamint az amerikai elnök is elítélte a merényletet és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Részvétét fejezte ki Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is. A magyar kormányfő hozzátette, hogy a támadás is megerősítette meggyőződését, hogy a következő időszak legfontosabb feladata Európa és az európai emberek biztonságának helyreállítása.

A spanyol kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett az áldozatok emlékére.

