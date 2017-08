Barcelonai merénylet: friss információk szivárogtak ki

A 12 gyanúsított közül ötöt a cambrilsi támadást részben meghiúsító rendőrség lelőtt, további négyet, köztük három marokkói állampolgárságút pedig őrizetbe vett. A katalán rendőrség és biztonsági erők tagjai jelenleg is nagy erőkkel keresik a további három gyanúsítottat, köztük Moussa Oukabirt, aki a rendőrség legújabb feltételezései szerint a barcelonai merényletben használt furgon vezetője.

A spanyol biztonsági erők korábban Moussa testvérét, Driss Oukabirt tartották a merénylet fő gyanúsítottjának, miután a fivér papírjait megtalálták abban a furgonban, amellyel a barcelonai merényletet elkövették. A katalán rendőrség ezért közzétette Driss fényképét, aki,

meglátva saját fényképét a különböző híradásokban, elment a ripolli rendőrségre, ahol bejelentette, hogy ellopták a papírjait.

A katalán rendőrség ugyanakkor nem zárta ki az arra vonatkozó híreket, amelyek szerint a lelőtt gyanúsítottak között van Moussa is. Habár az öt feltételezett dzsihadistát már azonosították, személyazonosságukat nem fedték fel, így még nem tudható biztosan, hogy Moussa is köztük van-e.

Csütörtök délután Barcelona központjában egy feltételezett dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. Az elkövetőnek sikerült megszöknie.

A merényletet az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet vállalta magára a szócsövének számító Aamák hírügynökségen keresztül.

A katalán polgári védelmi főigazgatóság pénteki tájékoztatása szerint 34 országból vannak áldozatok a két merényletben. A halálos áldozatok száma két merényletben összesen 14, a sérültek számna 130 körüli.

Az egyik sérült magyar, de már el is hagyhatta a kórházat - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján.

A halálos áldozatokat péntek reggel átszállították a helyi Orvosszakértői Intézetbe boncolásra - írta honlapján a La Vanguardia című spanyol napilap. A holttesteket hozzátartozók segítségével azonosítják.

Egyelőre csak egy belga állampolgárságú áldozat személyazonosságát sikerült meghatározni.

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter pénteken bejelentette, hogy a halálos áldozatok között van legalább egy amerikai állampolgár is .Az olasz külügyminisztérium szóvivője pénteken megerősítette, hogy két olasz állampolgár is életét vesztette. Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök megerősítette, hogy az áldozatok között van egy 74 éves portugál nő, egy 20 éves portugál nő pedig eltűnt a merényletben. A halálos áldozatok között van egy három éves spanyol gyermek is, míg a cambrilis merényletben egy spanyol nő vesztette életét.

A sebesültek között is van két belga állampolgár, egyikük állapota súlyos - erősítette meg később a belga külügyminisztérium.

A MAP marokkói hírügynökség diplomáciai forrásokra hivatkozva jelentette, hogy a sebesültek között van három marokkói állampolgár is. Az egyikük egy hat éves gyermek, aki jelenleg is válságos állapotban van.

Péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el. Joaquim Forn katalán belügyi tanácsos azt mondta: a hat civilt és egy rendőrt megsebesítő gázolásos merényletet ugyanúgy hajtották végre, mint a barcelonait, és kapcsolatot feltételeznek a két terrorcselekmény között. A támadást részben meghiúsító rendőrség a terrorsiták közül négyet agyonlőtt, egy ötödiket megsebesített, aki később belehalt sérüléseibe. Az elkövetőkön robbanómellények voltak, de Carles Puigdemont katalán vezető az RAC1 helyi rádióadónak később azt mondta, hogy ezek hamisítványok voltak.

