Trump mégsem hozza létre az újabb tanácsadó testületét

A Fehér Ház nem indokolta a 15 tagúra tervezett testület felállításának elmaradását. Elemzők szinte egybehangzó véleménye szerint azonban a magyarázat Donald Trumpnak a szombati charlottesville-i tüntetésekről és ellentüntetésekről, majd a konföderációs korszak szobrainak eltávolításáról közzétett Twitter-bejegyzéseiben és elhangzott nyilatkozataiban, ezek következményeiben keresendő. Trump ugyanis szerdán már feloszlatott két elnöki tanácsadó testületet. Az ipari tanácsadó testületben hétfőn és kedden öt gazdasági szakember nyújtotta be lemondását, szerdán pedig a stratégiai és politikai tanácsadók készültek testületileg lemondani - az elnök ezt előzte meg a két testület feloszlatásával.

A nyilatkozatai miatti felháborodás hatással van Trump floridai üdülőkomplexumára, a Palm Beachen lévő Mar-a-Lagóra is. Nagy cégek, intézetek, különböző jótékonysági szervezetek ott szoktak adománygyűjtő gálaesteket rendezni. Csütörtök este az Országos Rák Intézet és a Clevelandi Klinika bejelentette: jótékonysági gálájuknak jövőre már más helyszínt keresnek.

Közéleti szereplők és politikusok változatlanul erőteljesen bírálják az elnököt. A Trumpot támogató Murdoch-sajtóbirodalom egyik igazgatója, James Murdoch - Rupert Murdoch fia - nyilatkozatban ítélte el Trump válaszát a zavargásokra. Tim Cook, az Apple óriáscég elnök-vezérigazgatója a munkatársaknak küldött elektronikus levélben fejtette ki álláspontját vele kapcsolatban, és egymillió dollárt ajánlott fel két rasszizmusellenes civilszervezetnek.

Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke tőle szokatlanul élesen bírálta az elnököt. Tennessee-ben újságíróknak nyilatkozva leszögezte: "az elnök mindeddig nem adta tanúbizonyságát annak a képességnek és tudásnak, amelyre szüksége van ahhoz, hogy elnökként sikeres legyen". Corker meglátása szerint Donald Trump "nincs tisztában ennek a nemzetnek a karakterével, nagyszerűségével". A szenátor "radikális változtatásokat" sürgetett a Fehér Házban, és azt javasolta Trumpnak, "szálljon magába" és kezdjen el gondolkodni azon, mi a legjobb - nem neki, hanem - a nemzet egészének.

Steve Cohen, demokrata párti kongresszusi képviselő bejelentette: azt tervezi, hogy javaslatot nyújt be a törvényhozásban Donald Trump alkotmányos eltávolítása eljárásának megindítására. "A Charlottesville-ben történt szörnyűségre adott válaszul, meggyőződésem szerint, az elnököt el kell mozdítani hivatalából" - közölte.

Változatlanul viták övezik a konföderációs időszak és a polgárháború politikusai és katonai vezetői szobrainak és emlékműveinek elmozdítását. Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának vezetője csütörtökön azt kezdeményezte, hogy a washingtoni kongresszus épületéből is távolítsák el a korszak személyiségeinek szobrait. Al Sharpton fekete polgárjogi vezető a CNN hírtelevízióban George Washington, az Egyesült Államok első elnöke és Thomas Jefferson, a harmadik elnök, a Függetlenségi Nyilatkozat egyik kidolgozója szobrainak lerombolását szorgalmazta, mivel mindkettőnek voltak rabszolgái.

Az északkeleti Maine állam republikánus kormányzója, Paul LePage egy helyi televíziónak adott interjújában - amelyet az országos televíziós csatornák is közvetítettek - nem helyeselte a szobordöntéseket és -eltávolításokat. "Olyan ez, mintha most azonnal New Yorkba mennénk, és eltávolítanánk a 2001. szeptember 11-ei merényletek áldozatainak emlékművét" - mondta. Majd leszögezte, hogy a konföderáció kora és a polgárháború is az amerikai történelem része, nem lehet semmissé tenni. "Hogyan tanulnak majd a következő nemzedékek, ha mi kitöröljük a történelmet?" - kérdezte. A kormányzó a szombati összecsapások mindkét táborát elítélte az erőszak miatt.

