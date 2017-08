Vízum a Brexit után sem kellene

A munkavállalás, tanulás vagy hosszú távú letelepedés céljából érkezőknek azonban engedélyért kellene folyamodniuk – írja a BBC-re hivatkozva a Magyar Idők.

A brit belügyminisztérium érvelése szerint a bevándorlás kezelése nem csupán a határok ellenőrzéséről szól, hanem arról is, hogy ki kap munkavállalási engedélyt, illetve szociális juttatásokat. Az ellenzék azonban máris tiltakozni kezdett a javaslat ellen. A Munkáspárt szerint a vízummentesen érkezők tovább maradhatnak és illegálisan vállalhatnak munkát, mozgásukat szinte lehetetlen lesz ellenőrizni. A kormány azonban éppenséggel a munkaadókra, az önkormányzatokra, a bankokra és a lakásukat kiadókra támaszkodna, hogy betartják és betartatják a szabályokat.

Míg az EU-állampolgárok jelenleg szabadon utazhatnak, tanulhatnak és vállalhatnak munkát Nagy-Britanniában, a szigetország az unión kívüli országok közül 56 állam polgárainak teszi lehetővé a vízummentes beutazást. Ez hat hónapos ott-tartózkodásra jogosít fel – emlékeztet a BBC.

A The Times napilap szerint az új rendszert fokozatosan vezetnék be azután, hogy az Egyesült Királyság uniós tagsága 2019 márciusában megszűnik. A kormány arra számít, hogy az Európai Unió hasonló intézkedéseket vezet be a brit állampolgárokkal szemben - olvasható a Magyar Időkben.

