Horvát erdőtűz: most nincsenek veszélyben turisták, de a szél miatt ez változhat

A vasárnap este kigyulladt erdők még mindig lángolnak Horvátországban, a tűzoltásba már a hadsereg is bekapcsolódott, a változó irányú és erősségű szél azonban újra és újra feléleszti a lángokat. A turisták lakta területek szerencsére nincsenek veszélyben.

„Védjük a házakat, a szőlőket, a gazdasági objektumokat, de még mindig nem tudtuk megállítani a tűz továbbterjedését" – nyilatkozott a zadari tűzoltóság parancsnoka. A körzet több települését evakuálni kellett. Időközben Hvar és Ugljan szigetén is erdőtüzek alakultak ki, a tűzoltóság mellett a hadsereg is bekapcsolódott az oltásba.

Az erős, változó irányú szél okozza a legnagyobb problémát, ám turisták nincsenek veszélyben - hangsúlyozta az InfoRádiónak Skenderovic Marin, a Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője: "Nem a tengerparti részen van a tűz, hanem a hegyekben, ahol nincsenek turisták. Ez változhat, mert erős szél fúj, de eddig nem voltak turisták veszélyben. A szigeteken is volt tűz, de ott is a magasabban fekvő területeken. Volt egy időszak, amikor az erős szél miatt a tűzoltórepülők nem tudtak dolgozni, de amint csendesedik a szél, újra folytatódik az oltás" - mondta Skenderovic Marin.

Hétfő délelőtt lezárták a forgalom elől az A1-es autópálya Zadar és Sibenik közötti szakaszát, mindkét irányból több kilométeres kocsisor torlódott fel. A sűrű füst miatt pánikba esett autósok az autópályán megfordulva, a forgalommal szemben próbálták elhagyni a területet. Mára már nincsenek lezárt autóutak, de Skenderovic Marin azt javasolja, mindenki tájékozódjon a forgalmi helyzetről, mielőtt útnak indul.

"A horvát autóklub internetes oldalán, a hak.hr angol nyelvű változatában lehet látni az aktuális közlekedési helyzetet, és jelenleg minden út járható" - mondta a horvát szakember.

Vasárnap este csaptak fel a lángok 20 és 22 óra között 10-15 helyszínen egyszerre. Nem csak a forró, száraz idő és az erős szél miatt keletkeztek és terjedtek ezúttal az erdőtüzek, szándékos tűzokozás gyanújával hét embert vett őrizetbe a horvát rendőrség.

"Azt írják, hogy voltak szándékos akciók is, meg letartóztatások is, de hivatalos információk majd csak akkor lesznek, ha elmúlik mindenféle veszély, addig nem akarnak pánikot kelteni, bár a belügyminiszter azt mondta, nem kizárható, hogy szándékosan is gyújtogattak" - mondta Skenderovic Marin.

Június elseje óta a horvát légierő tűzoltó-repülőgépeit 243 tűzesethez riasztották, az oltási munkákban több mint 60 ezer tonna vizet használtak fel, 276 tűzoltót és katonát vetettek be.

