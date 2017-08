Tálas Péter: nem kimondottan muszlimok is az Iszlám Állam hatása alá kerülhetnek

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója elmondta, a barcelonai és a cambrilsi gázolásos támadásokat improvizált, tartaléktervként valósította meg egy tizenkét fős, jórészt észak-afrikaiakból álló terroristasejt. Elsősorban azért csinálták ezt, mert a nagyobb robbantásos merényletük terve az alcanari gázrobbanás miatt kudarcba fulladt. Ezzel megint bebizonyosodott, hogy a gázolásos támadások egyszerű, primitív módszerek, gyorsan, könnyen, olcsón és különösebb előkészítés nélkül megszervezhetők – tette hozzá Tálas Péter.

„Barcelona is mutatja, sikeresen is végrehajthatóak minden olyan, gyalogosok által tömegesen és rendszeresen használt területen, ahol a gépjárművek folyamatos és gyors közlekedését nem akadályozzák meg. Ezt meg lehetne tenni mesterséges tereptárgyakkal, például szobrokkal, oszlopokkal vagy a gépjármű elektronikájába szerelt ütközésgátlókkal.”

A terroristák helyszínválasztásáról a biztonsági szakértő azt mondta, az elmúlt években különösen Katalóniában, de Spanyolország más részein is erősödtek a szélsőséges iszlamisták. A legveszélyesebbek az úgynevezett afrikai területek. Fontos ok az is, hogy az Iszlám Állam a berberek és az arab muszlimok által lakott területeket kalifátus részének tekinti.

„Fontos lehet az is, hogy az utóbbi években megváltozott a spanyol külpolitika is.

Madrid ugyan vonakodva, de részt vesz az ISIS elleni koalícióban.

Jelen van katonáival, igaz, csak kiképzőszinten Maliban és Irakban, és ez, különösen, ha muszlimok is élnek ott, a terrorszervezet célkeresztjévé teheti az országot.”

Míg az Al-Kaidánál az a jellemző, hogy szélsőséges, radikális iszlamisták az elkövetők, az Iszlám Államnál inkább az a helyzet, hogy vannak radikálisok, akik közül sokat iszlamizálni lehet – mondta Tálas Péter.

„Ez azért veszélyes, mert olyan emberek is a terrorszervezet ideológiájának a hatása alá kerülhetnek, akik korábban nem voltak kimondottan gyakorló muszlimok. Ez olyan jelenség, amire a radikalizálódás ellen fellépő szervezeteknek oda kell figyelniük, mert kiterjeszti a toborzás körét, és kellemetlen lehet azoknak az országoknak, ahol jelentős számban élnek radikálisok.

