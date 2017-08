A választásokat is befolyásolhatja a dízelügy

A Zöldek például azon az állásponton vannak, hogy senkivel nem lesznek hajlandóak koalícióra lépni, aki nem kötelezi el magát a belsőégésű motorok kivezetése mellett. "Nem lépünk olyan koalícióra, amelyik nem a belsőégésű motorok korszakának a lezárására és a károsanyag-kibocsátástól mentes korszak megnyitására törekszik" - jelentette ki Cem Özdemir (Zöldek) a Funke médiabirodalom lapjaiban megjelent interjúban.

Horst Seehofer, a CSU elnöke viszont szintén a Funke médiabirodalom lapjainak adott interjúban leszögezte, hogy "a belsőégésű motorok betiltása jólétünk alapjait ásná alá". Hozzátette: "a CSU számára a koalíciós tárgyalásokon éppen úgy nem jöhet szóba a belsőégésű motorok kivezetése, mint az adóemelés, a bevándorlás megkönnyítése, vagy bármilyen lazítás a biztonságpolitikán".

A belsőégésű motorok jövője mellett kampánytémává vált a dízelmotorok utólagos átalakításának és számos német városban kilátásba helyezett kitiltásuknak a kérdése is.

Barbara Hendricks környezetvédelmi miniszter és a Zöldek is a régi dízelmotorok utólagos átalakítását követelik az autóipartól, mivel szerintük a dízelcsúcson a motorok vezérlő szoftverének a frissítéséről született megállapodás nem elegendő még arra sem, hogy el lehessen kerülni vele a dízelautók kitiltását a városi forgalomból.

Az autóipar hevesen ellenzi a dízelmotor kivezetését, illetve a régi dízelmotorok utólagos hardveres átalakítását az emissziós értékek javítása érdekében. Matthias Wissmann, az autóipari ágazat szakmai képviseleti szervezete, a VDA (Verband der Automobilindustrie) elnöke a Passauer Neue Presse lap hét végi számában megjelent interjúban hangsúlyozta, hogy alig három héttel a dízelcsúcs után az ott született megállapodás eredményeivel kellene foglalkozni, nem pedig még további lépéseket követelni.

Véleményét osztja Alexander Dobrindt közlekedési miniszter is, aki a Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung lapban élesen bírálta Barbara Hendricks követelését a motorok utólagos átépítésére. "Először is meg kellene várni a már létrejött megállapodás eredményét és ezt is fogjuk tenni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "hangzatos követelésekkel nem jutunk sokkal előbbre".

Az autóipar mellett a dízelmotort védelmére kelt többek között Brigitte Zypries gazdasági miniszter is, mondván "alapjában véve jó motorról van szó, csak az utóbbi időben meglehetősen nagy csorba esett a jó hírén, ami így egyáltalán nincs jól". A Zöldekkel esetleg folytatandó koalíciós tárgyalásokról szólva viszont úgy fogalmazott, hogy "azok arról szólnak, ki mit ad fel a kampány során képviselt álláspontjából. Bízom benne, hogy meg fogunk tudni állapodni".

A gazdasági miniszter fontosnak tartaná, ha a politika tartózkodna a dízel "kiátkozásától" és ehelyett az autóiparral vállvetve állna ki továbbfejlesztése mellett. Hangsúlyozta: a modern dízelmotorok szén-dioxid-kibocsátása rendkívül alacsony és karbamidos befecskendezéssel a nitrogén-oxid-kibocsátás is semlegesíthető.

