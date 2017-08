Texasban mindenkinek menekülnie kellett

Gátszakadás miatt menekülésre szólította fel a lakosságot egy texasi megye vezetése. A Harvey hurrikán megerősödött és óriási áradásokat okoz a térségben. Most Louisiana felé halad és már New Orleanst is fenyegeti. Donald Trump amerikai elnök a katasztrófa sújtotta államba utazott és a kormány teljes támogatását ígérte a bajba jutottaknak.

"Get out now! - Menjen el most!"

Ez a felhívás jelent meg magyar idő szerint tegnap délután a texasi Brazoria megye hivatalos Twitter-csatornáján. Houstontól 50 kilométerre délre ugyanis átszakad a gát, ezért mindenkinek menekülnie kellett.

„Először összeszedtem több szomszédomat, majd a hajómba tettem őket.

Kész Noé bárkája lettünk.

Az elmúlt 7-8 órában 11 ember, 6 kutya és két macska volt a csónakomban” - mondta egy helyi férfi.

A Texasban pusztító trópusi vihar péntek óta tizennyolc halálos áldozatot követelt. Négy gyerek is van köztük, akit a teljes családjukkal együtt sodort el a víz. A Houston környéki folyók és víztározók a heves és nem szelídülő esőzések miatt már nem egyszerűen áradnak, hanem kiöntöttek. A houstoni menedékhelyek megteltek. A városban legalább 30 ezer embernek van szüksége átmeneti szállásra. A szövetségi munkaügyi minisztérium 10 millió dolláros keretet nyitott a mentési munkálatokra.

Közben megkezdődtek az ilyenkor szokásos fosztogatások, néhány fegyveres rablót már le is tartóztattak a rendőrök. Éjszaka kijárási tilalom van érvényben, de az elárasztott részeken nappal sem érdemes kimenni az utcára, mert a másfél méter magasan állóvíz fertőzésveszélyes és kígyók, illetve aligátorok vannak benne. A hidakat összeroppanás fenyegeti.

A Harvey hurrikán megerősödött és most Louisiana felé halad. Mississippi állam déli részén is áradások várhatók. Louisianában tornádóriadót rendeltek el. New Orleansban a város csatornahálózata sok helyen már nem most sem tudja befogadni a rendkívüli mennyiségű esővizet, ráadásul a város 120 szivattyúja közül 13 nem működik. Az iskolákat és a többi közintézményt bezárták és a lakosságot megkérték, hogy maradjon otthon.

Az amerikai elnök először Washingtonban beszélt a katasztrófáról.

„Túl fogunk jutni a nehézségeken, és erősebbek, nagyobbak, jobbak leszünk, mint valaha. Megkezdjük majd az újjáépítést, aminek a végén valami egészen különleges születik. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki az érintett területeken él: hihetetlen látni a közösségi szellemet, az együttműködést, a szeretetet.”

Donald Trump ezt követően a hurrikán sújtotta térségbe utazott. Corpus Christiben tanácskozott Greg Abbott texasi kormányzóval és a kormány teljes támogatását ígérte a bajbajutottaknak.

"Igazi csapatmunka folyik itt és mi minden korábbinál jobban akarunk dolgozni" - fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy azt szeretné, hogy ha öt vagy tíz év múlva visszatekintenek a mostani katasztrófára, akkor azt mondhassák, "lám, így kell ezt csinálni".

Az Egyesült Államokban jelenleg a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal 8600 munkatársa dolgozik a vihar sújtotta területeken, a kormányzat eddig több mint két és félmillió élelmiszercsomag és kétmillió liter ásványvíz eljuttatásában segédkezett és önkéntesek százai is a helyszínen vannak - közölte egy texasi rádióinterjúban Mike Pence alelnök.

