Fellángolt a vita: meddig maradhat Theresa May?

"Megbízatásomat hosszú lejáratra kívánom betölteni" - jelentette ki Theresa May, aki alig valamivel több, mint egy éve vette át a brit kormány vezetését az Uniós tagság fenntartását szorgalmazó, de a nép által leszavazott David Camerontól. A miniszterelnök-asszony közölte, hogy ő szeretné választási harcra vezetni a Konzervatív Pártot a következő, azaz 2022-es általános választáson. Erre azonban a pártvezetőség jelentős része alkalmatlannak tartja.

A hatvan éves Theresa May, aki hat éven át volt jó munkát végző belügyminiszter mielőtt a párt felkérte, hogy lépjen a leköszönő David Cameron helyére, a Brexit levezénylését kapta legnagyobb kihívást jelentő és egyre nehezebbnek bizonyuló feladatául. Valószínűleg azért tartotta fontosnak éppen most bejelenteni, hogy kormányfői megbízatását a kilépés után is folytatni szeretné, mert az ezzel kapcsolatos bizonytalanság gyengítheti London brüsszeli tárgyalópozícióját.

Ám darázsfészekbe nyúlt. Az a jelentős parlamenti előny, amit a Tory-k David Cameron távozásakor élveztek, Theresa May miniszterelnöksége alatt egyre csappan, és ezért a párt őt kárhoztatja. Lord Heseltine, a hajdani konzervatív miniszterelnök-helyettes, az elég váratlanul történt bejelentés után úgy nyilatkozott a BBC4 adásában, hogy Theresa May kormányfői megbízatása semmiképp nem lehet hosszú lejáratú.

A választási harchoz 2022 májusa előtt, nála alkalmasabb politikusra lesz szükség.

Kinevezésekor még szerényebb volt, azt mondta, hogy "addig végzem a miniszterelnöki munkát, amíg ezt a párt megkívánja tőlem"

Most pedig Margaret Thatcher-i allűröket vesz fel, hiszen mindenki emlékszik, mit nyilatkozott a BBC-nek Thatcher asszony, amikor megnyerte az 1987-es választást, és azt kérdezték tőle, vállal-e majd negyedik kormányfői megbízatást is. "Azt remélem, hogy mehetek tovább és tovább."

Vajon nyugalomba kényszerítik Theresa May-t, 2019-ben, a Brexit érvénybe lépése után? Igencsak úgy tűnik. Egyedül Boris Johnson külügyminiszter nem tartja ezt lehetségesnek.

A brexitista Tory-k szerint a miniszterelnök asszony a Brexitet követően akár "nemzeti hős" lehet. Amíg Theresa May elkeseredetten küzd a Brexit London számára kedvezőbb feltételeiért, nem rendülhet meg a kormányfői pozíciója. Ő maga úgy látja, hogy jól irányíthatná az országot az uniós kiválást követően: építené London új, erős és speciális kapcsolatait Európával, miközben az egész világgal kereskedik. Októberben konzervatív pártkonferenciára kerül sor, Ott tisztázódhat Theresa May jövője.

