Tüntetést hirdetett a gyulafehérvári érsekség

Az érsek - aki egyben az iskola alapítását kezdeményező Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke is - az egyház által működtetett romkat.ro hírportálon közzétett felhívásban közölte: az egyház az igazságot rendszerint nem az utcákon és a tereken, hanem a templomaiban és - ha szükséges - a törvényszéken keresi. Jelen helyzetben azonban az alapítvány "egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében ismét az utcán kényszerül az igazságot keresni, az igazságért kiáltani, mellette kiállni" - olvasható a felhívásban.

Az érsek arra kért minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzon a szerdán este a Maros Megyei Prefektúra épülete előtti térre tervezett tüntetéshez. A katolikus papokat és a többi erdélyi magyar történelmi egyházak lelkészeit pedig arra szólította fel, hogy a vasárnapi miséken és istentiszteleteken hirdessék ki a tervezett megmozdulást és aki teheti, reverendában vagy palástban maga is vegyen részt a megmozduláson híveivel együtt.

A felhívás szövege emlékeztetett, hogy az iskola helyzete még most, az iskolakezdés előtt egy héttel is tisztázatlan, az illetékes intézmények a szülőket továbbra is teljes bizonytalanságban tartják. Az érsek rámutatott: az iskola igazgatójának, Tamási Zsoltnak a felügyeletét vádemelés nélkül ismételten meghosszabbították, ami azt jelenti, hogy egyebek mellett nem láthatja el iskolaigazgatói feladatát.

Azt követően sodródott a megszűnés küszöbére a gimnázium, hogy a bíróság jogerősen felfüggesztette azt a 2015-ben hozott tanfelügyelőségi határozatot, amely a katolikus iskolába sorolta az Unirea főgimnázium magyar osztályait.

Az iskola helyzetének rendezését Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szerdai bukaresti látogatásán is kérte a román illetékesektől.

