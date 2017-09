Moszkva tiltakozik amerikai kereskedelmi képviseleteinek tervezett átkutatása ellen

A külügyminisztérium közleménye szerint az amerikaiak moszkvai nagykövetségének első beosztottját, Anthony F. Godfrey-t rendelték be.

Közleményében az orosz külügyi tárca "példátlanul agresszív lépésnek" minősíti az orosz diplomáciai épület tervezett "illegális átvizsgálását", amit az amerikai titkosszolgálatok megfogalmazása szerint "oroszellenes provokációkra" használhatnak fel, "kompromittáló dolgokat helyezve el" az épületben.

Az amerikai kormány csütörtökön szólította fel Oroszországot, hogy két napon belül zárja be főkonzulátusát a kaliforniai San Franciscóban, továbbá a Washingtonban és New Yorkban működő konzuli hivatalainak egy-egy irodáját is, amelyek kereskedelmi képviseletként működtek.

A megtorló döntés - amely válaszként született az orosz kormány korábbi, az Egyesült Államok oroszországi képviseleteinek 755 főnyi létszámcsökkentését elrendelő lépésére - a hidegháború óta eltelt időszak újabb mélypontjára taszította a két nagyhatalom viszonyát.

Híradások szerint pénteken fekete füst gomolygott a San Franciscó-i orosz főkonzulátus kéményéből, s az AP amerikai hírügynökség helyszíni tudósítója az épületből távozóktól úgy értesült, hogy a konzulátus munkatársai dokumentumokat égetnek el, miután az amerikai hírszerzés szeptember 2-án át akarja kutatni az épületet, beleértve a diplomáciai mentességgel rendelkező munkatársak ott lévő lakásait is.

