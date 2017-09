Ezért nem mindegy, hogy atom- vagy hidrogénbombája van-e Észak-Koreának

- A 2016 szeptemberi utolsóhoz képest tízszer nagyobb volt ez a robbantás. A 120 kilotonna olyan szint, amikor bárki "bemondhat" egy hidrogénbombát - mondta Tálas Péter, hozzátéve, hogy nem tudjuk, hogy ez valóban megtörtént-e, de elképzelhető lehet.

A különbség az atom- és a hidrogénbomba között

Az atombomba egy hasadóbomba, a maghasadás indítja be a láncreakciót. Most azért beszélnek arról, hogy ez hidrogénbomba, mert itt kétfázisú robbanást észleltek. A hidrogénbombánál ugyanis egy előzetes robbanás préseli össze a plutónium 239-et, és ezért több anyag hasznosul, mert itt a hő és a nyomás hatására indul be részben a maghasadás, részben pedig az atommagok összeolvadása. Ebből indul be egy olyan reakció, ami a hidrogénbomba mechanizmusát jelenti - magyarázta Tálas Péter.

"Kim Dzsong Un ráadásul a robbanást megelőzően nagyon hatásos módon egy olyan alakú - talán mogyoróhoz hasonlónak lehetne mondani - eszköz előtt fényképeztette le magát, ami a szakértők szerint egy atombomba, ami beindítja egy másikban a fúziót" - mondta a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont vezetője.

A szakember szerint Phenjannak még bizonyítania kell, hogy a hosszú távú rakétákkal ellátott robbanófejeket a Föld légkörébe való visszatérés után képes célba juttatni. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a hidrogénbomba kifejlesztése kulcsfontosságú lenne számukra ahhoz, hogy egy könnyebb és kisebb robbanófejet tudjanak létrehozni. Ennek esetleges sikere azonban Tálas Péter szerint még nem bizonyítja, hogy ezt képesek egy rakétára rászerelni, és azt sem, hogy el is tudják juttatni oda, ahova szeretnék.

