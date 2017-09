Tizenöt szövetségi állam pert indít Donald Trump ellen

Az Egyesült Államok tizenöt szövetségi állama és a főváros, Washington DC pert indít Donald Trump elnök ellen a bevándorló fiatalokat a kitoloncolástól védő DACA-program megszüntetése miatt.

A keresetet New Yorkban nyújtották be, a döntést elsőként az északnyugati Washington állam főügyésze, Robert Ferguson jelentette be szerdán.

A perelő államok között van Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Delavár, Pennsylvania, Virginia, Észak-Karolina, Új-Mexikó, Oregon, Illinois és Hawaii.

