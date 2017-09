Háromnapos gyász Mexikóban

Pena Nieto azt is közölte, hogy a halálos áldozatok száma 61-ra emelkedett: Oaxaca államban 45-en, Chiapasban 12-en, Tabascóban pedig négyen haltak meg. A oaxacai Juchitán városát érte a legnagyobb kár, a legtöbb halálos áldozat is ott volt, és több épület is összedőlt, köztük egy kórház és a városháza egy része is.

"A földrengés ereje pusztító volt, de a mexikóiak válasza még hatalmasabb lesz" - mondta televíziós beszédében Enrique Pena Nieto miután ellátogatott a városba.

A 8,1-es erősségű földmozgás a legnagyobb volt Mexikó elmúlt százéves történelmében. A földrengés kiinduló pontja a guatemalai határ közelében volt, mintegy 100 kilométerre a partoktól, a tengerfenék alatt mintegy 70 kilométeres mélységben. A térséget órákon át több erős utórengés rázta meg.

A földmozgás erejéről árulkodik, hogy az ezer kilométerre lévő Mexikóvárosban is megremegtek az épületek, és rengetegen pizsamában rohantak ki az utcára az éjszaka közepén. A hatóságok szökőárriadót is kiadtak, és érkezett is egy nagyjából egy méter magas hullám, de jelentősebb károkat nem okozott. Átmenetileg 1,8 millió ember maradt áram nélkül, és Mexikó legalább 11 államában elmaradt pénteken a tanítás, mert az épületeket statikusokkal vizsgáltatták át, hogy biztonságosak-e.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!