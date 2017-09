Drámai képek Irma pusztításáról

A hurrikán legfrissebb értesülések szerint Florida északi vidékein és Georgia államban pusztított, miközben Dél-Floridában újabb áradásokat okozott.

Miami 72 százaléka áram nélkül maradt, egész

Floridában több mint hatmillió lakásban szűnt meg az áramszolgáltatás.

Az állam déli és középső vidékein a városokban és kisebb településeken is mindenütt változatlanul hömpölyög a víz, az utak víz alatt vannak, az áradat fákat, törmelékeket, házdarabokat, bútorokat sodort magával. Komoly károk keletkeztek a miami repülőtér berendezéseiben is.

Özönvízszerű esőzéssel pusztított az Irma Orlandótól északra, illetve északkeletre. Gainesville, Jacksonville vízben állt, sok helyütt derékig ért az utcákon a víz. A Fort Lauderdale és Jacksonville között, keleti partvidéken 10-11 méteres hullámokat vetett a vihar.

23 Galéria: Az Irma hurrikán pusztítása Fotó: Ernesto Mastrascusa / MTI / EPA

A Keys-szigetcsoporthoz tartozó egyes szigetek, így például Key Largo vagy Islamorada, az amerikai televíziók tudósításai szerint romokban hever, egyetlen ház sem maradt épen.

Az Egyesült Államok Hurrikánközpontja a nap folyamán közölte: a vihar szele még mindig erős, óránként 110 kilométeres sebességű, ám egyes lökései ennél is hevesebbek. Az előrejelzés szerint keddre Irma tovább gyengül. Helyi idő szerint vasárnap estére a Floridában tomboló vihar 2-es erősségűre csökkent, de óránkénti 175 kilométeres széllökéseivel és a tenger négy-ötméteresre korbácsolt hullámaival változatlanul életveszélyes.

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak elmondta, hogy a Fehér Ház és a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) felkészült és minden segítséget megad. "Most az életek és nem a költségek miatt aggódunk" - hangsúlyozta az újságíróknak. Dicsérte a parti őrséget és a FEMA-t, amely a felkészülésnél is kiváló munkát végzett. "De a neheze még csak most jön" - szögezte le.

Az elnök bejelentette, hogy nemsokára Floridába látogat, de pontos időpontot még nem említett.

Florida déli és középső vidékein mintegy 6 és fél millió ember számára rendeltek el evakuálást és nagyon kevesen vannak, akik nem hallgattak a kormányzó felhívására és otthonukban maradtak. Hozzájuk intézett felhívást Rick Scott kormányzó vasárnap este, s arra szólított fel mindenkit, hogy ne menjen ki, mert az utcákon hömpölygő, helyenként derékig érő víz szinte bizonyosan fertőző.

Tetézi a bajt, hogy Miamiban és környékén két tornádót észleltek, Florida déli részein pedig többet is. Az állam egész területén tornádóriadó van érvényben. A hurrikán két nappal korábban még a Saffir-Simpson-féle hurrikánskála legmagasabb, ötös szintjén pusztított a karibi térségben, a széllökések sebessége időnként az óránkénti 300 kilométert is megközelítette.

Legkevesebb tízen vesztették életüket az Irma pusztításai következtében Kubában a hét végén - közölték a szigetország hatóságai, ezzel összesen 38-ra emelve a szélvihar halálos áldozatainak számát a karibi térségben.

A kubai polgári védelmi hatóság szerint a hurrikán halálos áldozatai különböző balesetekben vesztették életüket, illetve összedőlt épületek romjai alatt haltak meg, miután nem tettek eleget a Havana, Matanzas, Sancti Spíritus és Ciego de Ávila tartományokban elrendelt evakuálásoknak. A legtöbb halott a fővárosban, Havannában volt, ahol több mint egyméteres árvíz borított több sűrűn lakott városrészt is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!