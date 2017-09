Szörnyű dolog történt tizenhat éve

2001. szeptember 11-én reggel 8 óra előtt egy perccel a bostoni Logan nemzetközi reptérről 14 perc késéssel felszáll az American Airlines Boeing 767-es típusú Los Angelesbe tartó 11-es járata. A 81 utas között van öt gépeltérítő.

Negyedórával később ugyanerről a reptérről egy szintén teljesen megtankolt Boeing, a United Airlines 175-ös járata 56 utassal és kilenc fős személyzettel repül a magasba. Ezen a járaton is öt merénylő tartózkodik a fedélzeten.

8 óra 26 perckor a 11-es járat 100 fokos fordulatot tesz dél irányba, New York városa felé.

Háromnegyed 9-kor eltérítik a 175-ös járatot.

8 óra 46 perckor a 11-es járat 790 kilométer per órás sebességgel becsapódik a New York-i Világkereskedelmi Központ északi tornyába, a 93. és a 99. emelet közé.

Két perccel 9 óra előtt a 175-ös járat New York City felé veszi az irányt, majd 4 perccel később 950 kilométer per órás sebességgel csapódik a Világkereskedelmi Központ déli tornyába, a 77. és a 85. emelet közé.

Nem sokkal később a Szövetségi Légügyi Hivatal megtiltja, hogy országszerte felszálljanak azok a gépek, amelyek New York felé, vagy a város felett haladnak, majd be is záratják a világváros környéki reptereket.

Negyed 10 után a CBS News tudósítója, John Steward arról beszél Washingtonból, hogy a titkosszolgálatok szerint valószínűleg Oszama bin Laden felelős a támadásokért.

9 óra 35-kor a titkosszolgálat elrendeli Dick Cheney evakuálását a Fehér Házból, miután jelentést kapott arról, hogy a 77-es járat Washington felé tart. Az alelnököt egy biztonsági bunkerbe viszik.

Két perc múlva a 77-es járat a Pentagon nyugati szárnyába csapódik Washingtonban. Azonnal tűz üt ki az épületben.

Ezt követően már az Egyesült Államok teljes légterét lezárják egészen szeptember 14-éig.

3 perccel 10 óra előtt „lázadás" kezdődik a 93-as járaton: az utasok megpróbálják visszavenni az irányítást a gépeltérítőktől.

9 óra 59 perckor a World Trade Center déli tornya összedől, 56 perccel a 175-ös járat becsapódása után.

A 93-as járat Pittsburghtől délkeletre, Johnstown közelében földnek csapódik. Később kiderült, hogy az utasok megtudták, mi történt New Yorkban, és legalább hárman azt tervezték, szembeszállnak a gépeltérítőkkel. Sikerült betörniük a pilótafülke ajtaját. A terroristák célpontja a Fehér Ház vagy a Capitolium épülete lehetett.

Fél 11 előtt összedől a Világkereskedelmi Központ északi tornya is, amelybe 1 óra és 41 perccel ezelőtt csapódott be a 11-es járat.

10:50-kor pedig a Pentagon egy része összedől az épületben pusztító tűz miatt.

Az Egyesült Államok a terrorcselekményekre válaszul 2001. október 7-én hadműveletet indított az al-Kaida vezetőjének, Oszama bin Ladennek menedéket nyújtó afganisztáni tálibok ellen, megdöntve hatalmukat, bin Ladennel 2011. május 2-án pakisztáni területen végzett egy amerikai kommandó.

A terrorcselekményt kitervelő és irányító Hálid Sejk Mohamed, bin Laden egykori műveleti főnöke és négy bűntársa 2003-ban került amerikai kézre. A jogi eljárás 2008 februárjában kezdődött meg ellenük a guantánamói amerikai haditengerészeti támaszponton. A különleges katonai bíróság hivatalosan 2012 májusában emelt ellenük vádat terrortevékenységre való összeesküvés, civilek elleni támadások, szándékos emberölés és sérülések okozása, háborús bűnök, repülőgépek megsemmisítése miatt.

A romba dőlt tornyok helyett egy évtized alatt új épületegyüttest húztak fel. Az első torony 2013 novemberében nyílt meg, a leglátványosabbat és legmonumentálisabbat, a One World Trade Centert pedig 2014. november 3-án adták át.

