Már Brüsszelből is célba veszik a nagyvadakat

Az Európai Unió is belátta, hogy az egyensúly fenntartása érdekében szükség van a helyi gazdákra, a vadásztársaságokra és a területgazdákra. Románia érvényt kell szerezzen a Környezetvédelmi Direktíva 16-os cikkelyének, amely előírja a veszélyes és kártékony vadak kilövését - hangsúlyozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának (RB) tagja szeptember 12-én Brüsszelben.

A megyeelnök az Európai Vadászszövetségek Uniójával (FACE) és a Természetvédelmi Világalap (WWF) képviselőivel, mezőgazdászokkal, földtulajdonosokkal, erdőtulajdonosokkal és szakmai csoportosulásokkal vett részt nemzetközi konzultáción.

Azonnali beavatkozási eszközre van szükség a lakott területen veszélyt okozó nagyragadozók esetében, mondták a WWF képviselői, illetve egyetértenek abban, hogy támogatni kell a hagyományos extenzív állattartást, mert fontos az élőhelyek fenntartásában. Továbbá abban is egyetértettek, hogy késedelem nélkül el kell indítani a Natura 2000-es területekre vonatkozó kifizetéseket.

Rengeteg európai uniós pénz kárba vesz, így megkérdőjelezhető a környezetvédelmi projektek eredményessége, ezt bizonyítja az Európai Számvevőszék jelentése is, mondta Borboly Csaba hozzászólásában, illetve hangsúlyozta, hogy hatékony vadgazdálkodásra van szükség.

A vadászokat, gazdákat megbélyegzik a témában való kommunikációban, tette hozzá, illetve kifejtette, hogy az Európai Unió is belátja, hogy nem ez a jó irány, a vadgazdálkodás az emberi tevékenység és a nagyvadak közötti egyensúly megőrzésének egyik kulcsfontosságú tényezője. Borboly Csaba ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy Románia nem tud érvényt szerezni a Környezetvédelmi Direktíva 16-os cikkelyének, amely a veszélyes és a kártékony vadak kilövésére vonatkozik.

Hargita Megye Tanácsának elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a román környezetvédelmi minisztérium kilövési kvótára vonatkozó rendelete nem oldja meg a problémát (erről korábban beszámolt a megyeelnök a sajtó jelenlétében), mert azt nem osztották le megyékre a medvék száma szerint, így az engedélykérések jóváhagyása sem a valós problémával arányosan fog történni. Ezenkívül a rendelet az áttelepítést is előírja, ami szintén nem jelent megoldást, hiszen egy új helyen is azok a szokások szerint fog élni egy medve, amibe belenőtt, például ugyanúgy kukázni fog, mint az előző élőhelyén, vázolta fel a problémát a nemzetközi konzultáción Borboly Csaba.

A FACE szerint minden lehetséges eszközzel csökkenteni kell a károkat és a károkozókat.

Nyitottak a párbeszédre a WWF képviselői és megköszönték az építő jellegű párbeszédet, illetve hozzátették, párbeszédre szólítják fel a tagállami tagszervezeteiket is.

