Náci relikviákra bukkantak az osztrák parlamentben

A tárgyakat, vagyis a négy festményt, két mellszobrot és egy domborművet egy dobozban találták a parlament épületének alagsorában.

Bures a harmadik birodalom relikviáival összefüggésben emlékeztetett az osztrák parlamentben a náci korszak feldolgozásával kapcsolatos - folyamatban lévő - projektre. A képviselőház elnöke még 2015-ben bízta meg a bécsi egyetem két történészét, Bertrand Perzet és Verena Pawlowskyt a parlamenti épület 1933 és 1945 közötti történetének a feldolgozásával.

Bures újságírók előtt hangsúlyozta, a fellelt relikviák fontosak ahhoz, hogy maradéktalanul feldolgozzák az épületnek a náci korszakban játszott szerepét.

A most megtalált relikviákat átengedik a tudósoknak kutatómunkájukhoz, amelynek lezárultával javaslatot tesznek majd a relikviák további sorsára is. A történészpáros tanulmányát várhatóan 2018 elején mutatja be.

A hitleri Németország 1938-ban az Anschluss révén magába olvasztotta Ausztriát, s ezt követően a törvényhozás épülete először az "újraegyesítésért felelős birodalmi biztos", majd pedig a nemzetiszocialista párt, az NSDAP helyi székhelyeként szolgált.

