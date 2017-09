Megtalálták Juncker utódját?

Miután Jean-Claude Juncker bejelentette, hogy a 2014-2019-es ciklus után nem vállalja tovább az Európai Bizottság (EB) vezetését, az EU jobbközép pártjait összefogó Európai Néppárt a kulisszák mögött sürgősen utódot keres a néppárti Juncker helyére - írta a Welt am Sonntag.

A párt több vezetője Christine Lagarde-nak szánja a pozíciót. Az IMF-et 2011 óta vezető politikus "karizmatikus, tapasztalt és jól tudja érvényesíteni akaratát, így nagyon jó választás lenne" - mondják az Európai Néppárt felső köreiben.

Christine Lagarde vezérigazgatói megbízatása az IMF-nél 2021-ig szól, de legtöbb elődje a mandátum lejárta előtt leköszönt a tisztségről, így ez nem lehet akadálya annak, hogy elvállalja az EB vezetését. Az eleganciájáról is híres francia politikus jó kapcsolatban van a legbefolyásosabb néppárti vezetővel, Angela Merkel német kancellárral, de jelölése a brüsszeli bizottság élére főként azon múlik majd, hogy elnyeri-e Emmanuel Macron francia államfő támogatását.

A mostani állás alapján biztosnak számít, hogy 2014 után a 2019-es európai parlamenti (EP-) választást is az Európai Néppárt nyeri meg, és ezzel megszerzi a jogot arra, hogy jelöltet állítson az EB elnöki tisztségére. A bizottság vezetőjeként néppárti vezetésű tagországok mellett számos olyan kormány támogatását is megszerezheti, amelyben liberális pártok is vannak, az EP-választást felvezető kampányban pedig "elvarázsolhatja" a női szavazókat - latolgatják néppárti körökben a Welt am Sonntag szerint.

