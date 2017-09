Nem nyugszik a föld Mexikóban

A 7,1-es magnitúdójú földrengés igen nagynak számít, Magyarországon például ekkora még sosem volt – mondta Gráczer Zoltán szeizmológus. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tudományos munkatársa hozzátette, mint látható, igen nagy károkat tud okozni.

„Mexikóban gyakoriak a földrengések, a kisebbek és az ilyen, pusztító erejűek is” - mondta Gráczer Zoltán. A szeizmológus jelezte, ennek az az oka, hogy Mexikó nagy kőzetlemezek határán fekszik, amelyek egymáshoz képest viszonylag nagy sebességgel elmozdulnak. A mozgásuk során nagy energia halmozódik fel, ami időnként pusztító földrengés formájában szabadul fel.

„Mexikóváros elég rossz talajadottságú helyre települt”

- mondta Gráczer Zoltán, hozzátéve a hely régen egy tómeder volt, ennek laza üledékeire épült a város, ez szeizmológiailag sebezhetővé teszi.

A szeizmológus a híradásokban szereplő kifejezések magyarázataként elmondta, a földrengés epicentruma az a földfelszíni pont, ami alatt a földrengés fészke elhelyezkedett.

„A földrengés fészke most körülbelül 50 kilométeres mélységben volt” - mondta Gráczer Zoltán, hozzátéve, hogy minél mélyebben van, a felszíni hatások annál kisebbek. De egy ilyen méretű földrengés esetén nincs óriási jelentősége, hogy 10 vagy 50 kilométeres mélységben van a fészek.

„Nagyobb rengések után mindig kell számítani utórengésekre, most akár több száz, de akár ezer utórengés is bekövetkezhet” - jelezte a szeizmológus, hozzátéve, hogy ezek akár jelentős nagyságúak, akár 6-os fölötti rengések is bekövetkezhetnek a következő napokban, de akár hónapokban is.

