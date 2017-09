Elképesztő szer pusztít, Európa is veszélybe került

Amerikában már irtózatos pusztítást végeztek a szintetikus opioidok, vagyis a fentanil és származékai, és csak idő kérdése volt, hogy mikor jutnak el Európába. Először legális gyógyszerekből nyerték ki a heroinszerű élményt, ma már por formájában terjed. Van olyan formája, amitől a drogkereső kutyák és rendőrök is rosszul lettek - olvasható a 444.hu összeállításában.

Az amerikai drogügyi központ, a Center for Disease Controll and Prevention statisztikái szerint az Egyesült Államokban 2015-ben 33 ezren haltak meg opioid-túladagolásban - több mint kétszer annyian mint 10, négyszer annyira mint 20 éve, és ez még messze nem a jéghegy csúcsa.

A közegézségügyben dolgozók hiába kongatták a vészharangot,

tavaly ismét szintet ugrott a járvány: 2016-ban 52 ezren haltak meg opioidok miatt, majd egy év alatt 64 ezerre ugrott a túladagolásos halálesetek száma - írta a 444.hu.

A fentanil százszor erősebb anyag, mint a morfin, és ötvenszer erősebb a heroinnál,

előállítása pedig egyszerűbb és olcsóbb a kartellek számára, mint bármi más opiátszármazéknak.

Angliai megjelenés • A brit közegészségügyi intézet, a Public Health England azonnal kiadott egy figyelmeztetést a droghasználók és hozzátartozóik részére arról, hogy a piacon megjelent a heroin és fentanil összevegyítéséből készült anyag, ami halálos kockázatot jelent. • Néhány hónappal később, augusztus elején az NCA már arról számolt be, hogy december óta 60-an haltak meg a szintetikus opioidok okozta túladagolás miatt Angliában.

Amerikában jelenleg 2,5 millió opioid-függő él, ők kis túlzással valamennyien közvetett életveszélyben vannak, és nem csak középtávon. A statisztikákból az látszik, hogy az opioid okozta halálozások száma

évről évre nagy ütemben, nagyságrendekkel nő.

A fentanil az oka annak, hogy Amerikában soha annyian nem haltak meg kábítószer-túladagolásban mint 2016-ban,

az 50 év alattiak közt már a túladagolás a vezető halálok, halálosabb a járvány, mint a HIV valaha is volt,

és több amerikai hal meg drog, mint fegyverhasználat vagy autóbaleset következtében.

A "tiszta" fentanil ritka a piacon - az anyagot por vagy tabletták formájában többnyire heroinnal, ritkábban metamfetaminnal vegyítik.

A fentanil laborok zöme Kínában működik, innen jön az anyag egyik utcaneve is (China white vagy China girl).

Legális gyógyszerekkel kezdődött

Az opioid-járvány mögött az amerikai gyógyszergyártók felelőssége egyértelmű. A 90-es évekkel kezdődően egyre több orvos írt fel krónikus panaszok kezelésére opioid-tartalmú szereket, nem ritkán az addikciós kockázatokra történő figyelmeztetés nélkül - írta a 444.hu.

1991 és 2011 között a Vicodin, az Oxycontin és a többi opioid-tartalmú gyógyszerre kiírt receptek száma 76 millióról majdnem háromszorosára, 219 millióra ugrott.

A betegek persze gyorsan kitapasztalták a szerek "felgyorsítható" használatának módjait, és a 2000-es évek elejére kialakult egy több százezres fogyasztói kör, amely receptre, egészségbiztosítási támogatás mellett jutott heroinszerű élményekhez.

Ohio állam, ahol egy év alatt negyedével nőtt a túladagolás okozta halálozások száma, idén májusban pert indított öt gyógyszergyártó - köztük óriásvállalatok, mint a Purdue Pharma, a Johnson and Johnson vagy a Teva - ellen, akiket azzal vádolnak, hogy hozzájárultak az opioid-járvány kitöréséhez.

A gyógyszerpiaci szigorítások nyomán az egykori gyógyszerfüggők vissza- vagy áttértek az utcán könnyebben hozzáférhető heroinhoz, hogy aztán őket is magukkal sodorják a piacot elözönlő szintetikus opioidok.

Elképesztő erejű hatás

Kínában egészen 2015-ig egyáltalán nem szabályozták a fentanilt, akkor több mint 100 vegyülettel együtt betiltották, de ezzel csak annyit értek el, hogy a kínai vegyészek újabb molekula-formákkal kezdtek kísérletezni. Az ilyen ügyködésnek lett eredménye más variációk mellett

a carfentanil is, ami akár több ezerszeres hatóerővel is bírhat, mint a heroin.

Két év kellett, hogy 2017 márciusában a carfentanil - az arfentanil, furanil fentanil, valeril fentanil és arilfentanil variánsokkal együtt - is tiltólistára kerüljön, de a darkweben így is könnyen beszerezhető.

A carfentanilt az amerikai hadsereg egyenesen vegyi fegyverként tartja számon.

Olyan súlyos szer, hogy a kínai állatgondozók elefántok nyugtatására használják, a mexikói dealerek viszont a heroint ütik vele, sőt elkezdték kiépíteni saját laboratóriumi környezetüket is Közép-Amerikában, ahol hamis gyógyszereket és heroin-fentanil mixet egyaránt kevernek. Drogkereső kutyákra is életveszélyes; Ohióban és Marylandben rendőrök is rosszul lettek, amikor heroin után kutatva fentanilba botlottak.

