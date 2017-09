Kitört a pánik - erre nem gondoltak a britek

Élelmiszerhiány léphet fel Nagy-Britanniában, ha a Brexit miatt be kell vezetni az importvámokat - figyelmeztet a Brit Kiskereskedelmi Szövetség. Elsősorban a sajtok piacán jelentkezhet a hiány.

Már most tapasztalható, hogy emelkedik az import sajtok ára a szigetországban, a legfontosabb importpiacok Franciaország, Spanyolország és Olaszország. Egyelőre semmi nem történt a Brexit-népszavazás után, de a jelek szerint már most tartanak attól, hogy az importvámok miatt jelentős áremelkedés jöhet - írja a The Independent alapján a Portfolio.

A britek azt gondolhatják, hogy legalább a hagyományos cheddar megmarad, de a fogyasztás 82%-át Írországból importálják. Már most vannak olyan félelmek, hogy a britek kilépése után az írek elfordulnak majd a cheddartól, és inkább az európai piacra jobban passzoló sajtokat kezdenek gyártani.

A brit sajtkereskedők már most pánikolnak, egy nyilatkozó szakember évek óta először tervezi, hogy belföldön készített sajtot árul majd. Emellett elárulta, hogy 15 százalékkal emelnie kell az árakat az importsajtok drágulása miatt.

Korábban egy másik pánikról szóltak a híradások, hogy még meg sem történt Nagy-Britannia kiválása az Európai Unióból, de már most komoly hiány mutatkozik a kelet-európai munkaerőből a gyümölcsszedésnél. Angliában sok gazdaságnál 90 százalékban kelet-európaiak szüretelnek.

