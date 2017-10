Fokozódhat az erőszak Katalóniában - süketek párbeszéde

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a katalán kormány javasolja a parlamentnek, hogy egyoldalúan kiáltsák ki a függetlenséget. Az indítványt feltehetően elfogadják a képviselők – véli Nagy Sándor Gyula.

A központi kormány erőszakkal gátolhatja a függetlenedést: letartóztathatnak, bíróság elé citálhatnak egyes katalán politikusokat, de akár a katonaságot is bevethetik. Ez utóbbira azért is kerülhet sor, mert a tegnapi népszavazáskor a tartományi rendőrség nem segítette a spanyol belügyminisztérium irányította csendőrség munkáját, sőt egyes helyszíneken a két szervezet rendfenntartói össze is tűztek egymással.

A szakértő „süketek párbeszédének” nevezte az immáron hét éve kialakult helyzetet. Mint mondta, semmilyen egyeztetés nem történt Barcelona és Madrid között, és ehhez minkét fél hozzájárult.

A katalánok szerint a spanyol központi kormány sokkal több pénzt vesz el a tartománytól, mint amit visszaad, továbbá nem biztosít olyan mértékű közszolgáltatásokat, mint más területeken. „Ha figyelembe vesszük, hogy Katalónia az egyik legfejlettebb régiója Spanyolországnak, akkor azért értelemszerűen a központi kormányzat több pénzt von el, mint amennyit ad, hiszen vannak náluk szegényebb tartományok is” – hívta fel a figyelmet a kutató.

A tegnapi zavargásokkal kapcsolatban Nagy Sándor Gyula elmondta, hogy a katalán szeparatisták pontosan tudták, hogy ez fog történni, és arra számítottak, hogy a nemzetközi sajtó is azzal foglalkozik majd, hogy a spanyol kormány aránytalan erőszakot alkalmazott. Ezzel jogalapot teremtve a függetlenség kikiáltásának.

A szakértő szerint a jövőben – a katonaság bevetésével – tovább fokozódhat az erőszak, és a tegnapinál sokkal durvább képsorokat fogunk látni a következő napokban.

Kapcsolódó hanganyagok Fokozódhat az erőszak Katalóniában Meghallgatom

