Drámai részletek a vegasi vérengzésről – ezt látta a magyar túlélő

Az évtizedek óta Las Vegasban élő Zsolt krupié a The Cosmopolitan Casinóban. Az 59 ember életét követelő támadás éjszakáján is dolgozott, megrázó részletekről számolt be a Borsnak.

„Ugyanolyan este volt, mint az összes többi, aztán egyszer csak hangoskodást hallottunk az utcáról, majd

hisztérikus, menekülő tömeg tódult be a kaszinóba.

Az emberek azt üvöltötték, hogy valaki lövöldöz. Azt kiabálták: terrortámadás, és hogy minden kaszinóban van egy fegyveres AK–47-es géppisztollyal.”

A kaszinó vendégei falfehér arccal, sokkos állapotban, mindent otthagyva menekülni kezdtek. A kaszinó vezetősége azonnal kinyittatott minden ajtót, hogy a vendégek a személyzet részére fenntartott helyiségekben is elbújhassanak.

„A város összes kaszinóját lezárták, percek alatt intézkedtek a városvezetők. Aztán órák teltek el, mire megérkeztek a rendőrök és azt mondták, mindenki előjöhet. Soha életemben nem hallottam még olyan szörnyű csendet, mint akkor vasárnap este. És az a különös, hogy bár hétfőn már minden újra kinyitott, ez a furcsa csend itt maradt” - tette hozzá a krupié.

