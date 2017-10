A képviselőtestület strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyott dokumentumban rámutattak, hogy az eddigi négy tárgyalási kör nem hozott megfelelő előrelépést, és ha a jövő heti, ötödik fordulóban sem történik áttörés, akkor egyelőre nem lehet továbblépni az egyeztetések második szakaszára, a jövőbeli kapcsolatok kérdéseire.

Ebben az esetben a Brexit után bennmaradó uniós tagországok vezetőinek el kell halasztaniuk az októberi 19-20-i találkozójukra tervezett döntésüket az esetleges továbblépésről.

Felháborodott a magyar képviselő

Schöpflin György fideszes politikus szerint olyan, mintha a britek egy másik bolygón élnének és nem is az EU-val, hanem önmagukkal tárgyalnának.

Felszólalásában kiemelte: már az megütközést váltott ki sokakból, hogy a tárgyalások menete lassú, döcögős. „Az Egyesült Királyság soha nem hitt az EU 27-ek egységében. Sőt, komoly diplomáciai lépéseket tett, hogy megtörje azt. De ebben elbukott” - értékelte a néppárti képviselő a britek próbálkozásait.

Az EU álláspontja és mandátuma világos, ennek ellenére az üzenet nem megy át. Schöpflin szerint az Egyesült Királyság reagálásaiban felületes és nyelvezetében csapongó. Vagy rugalmatlanságra panaszkodik vagy büntetéseket emleget.

Schöpflin emlékeztetett arra is, hogy már az 1970-es évek elejétől kezdve az Egyesült Királyság soha nem akarta megérteni, mi is igazán az EU. „Jól emlékszem arra, hogy az Egyesült Királyság úgy viselkedett, mintha minden folyamatosan újra tárgyalható és vitatható lenne. Ahogy Anglia, és hangsúlyozom, hogy nem az Egyesült Királyság egésze, is egyre intenzívebben önmagára figyelt csak, ami még inkább megnehezítette számára, hogy észrevegye: az EU egy értékközösség”.

A képviselő felszólalásban kiemelte: az Egyesült Királyságban zajló viták teljesen figyelmen kívül hagyják az EU álláspontját.

„Olyan mintha az Egyesült Királyság egy másik bolygón élne. Az Egyesült Királyság nem az EU-val, hanem önmagával tárgyal”

- hangoztatta Schöpflin.

