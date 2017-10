May köhögőrohama az állásába kerülhet

"Erős és stabil" – ezzel a jelszóval vitte néhány hónapja harcba a Brexit-ellenzőből Brexit-levezénylővé vált Theresa May a brit kormánypártot. A betli nem jött be, a konzervatívok mandátumok tucatjait vesztették és épphogy kormányon maradtak.

Közben megindultak Brüsszellel a kilépési tárgyalások, de az eurokraták folyamatosan azt üzengetik a briteknek, hogy döntsék végre el, mit is akarnak – annak nyomán, hogy May irányvonalát nyilvánosan fúrta például külügyminisztere, az államférfiúi ambíciókat dédelgető Boris Johnson. A Kontinensről még egy olyan példátlan kérés is befutott, hogy bocsássa el Borist.

Theresa May ebben a helyzetben készült gyújtó hangú beszédre a konzervatív párttagság előtt a toryk szokásos őszi konferenciáján.

Közbejött azonban egy kis megfázás és beigazolódott, hogy a baj csőstül jön.

May először is közölte: vállalja a felelősséget a választási botlásért, de ez abban merült ki, hogy feltette a kezét és azt mondta: "sorry"!

Amikor belekezdett a „brit álomnak” nevezett programja felvázolásába – amelynek kulcselemei a rezsik befagyasztása és néhány ezer tanácsi lakás építése - , köhögési rohamok szakították meg beszédét, miközben kollégái és tanácsadói tablettákat nyújtogattak neki.

Mintha ez nem lett volna elég, megjelent a pulpitusnál egy pártdelegátusnak tűnő férfi, aki a munkavállaló elbocsátásakor küldött P45-ös formanyomtatványt lengette és végül a miniszterelnök kezébe nyomta.

"Boris küldi!" – kiabálta, miközben a odaugrott a külügyminiszterhez és megpróbált kezet rázni vele. Johnson, aki nemrég azon viccelődött, hogyha "eltakarítják a hullákat a líbiai Szirtéből, akkor az Észak-Afrika Dubaja lesz", most olyan ijesztő arccal ült, hogy a mozikban futó film, Steven King által kitalált gyilkos bohóca is megirigyelhette volna.

A férfiről később kiderült, hogy egy humorista és a megfázással hősiesen küzdő May is humorral akarta elütni a dolgot: "én meg Jeremy Corbynt bocsátanám el" – sütötte el a poént, de szerencsétlenségére a rivális Munkáspárt vezére sokkal sikeresebb beszédet mondott a Labour egy héttel korábban tartott kongresszusán.

Még ezzel sem ért véget a brit kormányfő szerencsétlen sorozata: néha ismét rájött a köhögési roham és a szolidáris párttagság tapssal próbált neki időt adni. Majd a mögötte lévő falról elkezdtek lehullani az odaragasztott tory pártszlogen betűi. Egy ponton az "Olyan ország, amely dolgozik mindenkiért" felirat értelme "Olyan ország amely dolgozik vagy mindenki"-re módosult.

Building a country that works for everyone (Ebből lett "Building a country that works or everyone")

A kamerákba nyilatkozó toryk ennek ellenére lelkesen támogatták Mayt, aki közölte, hogy a következő választásokon is vezetni kívánja a pártot. Ugyanakkor a Telegraph című lap szerint 30 tory képviselő azon dolgozik, hogy Karácsony előtt megbuktassa a "katasztrofális" beszéd nyomán. Mindeközben a brit kormánypárt továbbra is megosztott Európa és immár a Brexit kérdésében.

Kapcsolódó hanganyagok May köhögőrohamja az állásába kerülhet Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!